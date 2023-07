ചന്ദ്രനിൽ നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അജ്ഞാത വശത്ത് (ഫാർ സൈഡ്) ചതുരാകൃതിയിൽ അത്യന്തം ദുരൂഹമായ വസ്തു ചൈനീസ് റോവറായ യുടു–2 2021ൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിനൊപ്പം വെറും 26 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൻ റോവർ പോയതായി അറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ചൈന വിക്ഷേപിച്ച ചാങ്ങി –4 ദൗത്യത്തിനൊപ്പമാണ് യുടു2 പോയത്.2019 തുടക്കം മുതൽ ചന്ദ്രന്റെ അജ്ഞാത വശത്ത് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുകയാണ് യുടു 2.



ഏതായാലും ഈ വസ്തു എന്താണെന്ന് നിർണയിക്കാനും സ്ഥിരീകരിക്കാനും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും വിദഗ്ധർക്കും ആദ്യമായില്ല. ദുരൂഹ വീട് എന്ന് അർഥമുള്ള മിസ്റ്ററി ഹൗസ് എന്ന് ഈ വസ്തുവിന് പേര് നൽകി. ദൂരത്തു നിന്നാണു റോവർ വസ്തുവിന്റെ ചിത്രം എടുത്തിരുന്നത്. വിചിത്ര വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക് തന്റെ കൾട്ട് ക്ലാസിക്കായ 2001– എ സ്പേസ് ഒഡീസി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചതുര ബീം കാട്ടുന്നുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ പരിണാമത്തിനു വേഗം പകർന്നതും മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധി കിട്ടിയതുമൊക്കെ ഈ ബീമിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ആ ചിത്രം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു ബീമാണ് ഇതെന്നാണ് ചില നിഗൂഢസിദ്ധാന്തക്കാരുടെ വാദിച്ചത്.അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ വീടോ കെട്ടിടമോ ആകാം ഇതെന്നും ഒട്ടേറെ പേർ തള്ളിമറിച്ചു.

എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ വസ്തു ചന്ദ്രനിലുള്ള വലിയ പാറഘടനയാണെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ദുരൂഹവീടിന്റെ ദുരൂഹത മാഞ്ഞു. 2019ൽ യുടു 2 റോവർ ജെല്ലുപോലെ ഏതോ വസ്തു ചന്ദ്രന്റെ അജ്ഞാത ഭാഗത്ത് കണ്ടെത്തിയെന്നു പറഞ്ഞും വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഇതും ഒടുവിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം പാറയാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ചുറ്റുന്നതിന്റെയും ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും തോതുകളുടെ പ്രത്യേകത മൂലം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വശമാണ് ഫാർ സൈഡ് അഥവാ അജ്ഞാത വശമമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.ഈ വശത്ത് സോഫ്റ്റ്ലാൻഡിങ് (ഇടിച്ചിറക്കാതെ നിയന്ത്രണാതീതമായ രീതിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന രീതി) കൈവരിച്ച ദൗത്യമായിരുന്നു ചൈന 2018 ഡിസംബറിൽ വിക്ഷേപിച്ച ചാങ്ങി –4.

