കപ്പലുകൾ കടന്നു പോകണം; വേമ്പനാട് കായലിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പെരുമ്പളം പാലത്തിന്റെ ആർച്ച് ബീം നിർമാണം തുടങ്ങി

പൂച്ചാക്കൽ∙ പെരുമ്പളം പാലം നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആർച്ച് ബീമുകളുടെ (ബോ സ്ട്രിങ്ങ്) നിർമാണം തുടങ്ങി. ദേശീയ ജലപാത പ്രദേശമായതിനാൽ കപ്പലുകൾ കടന്നു പോകേണ്ടതിനാലാണു കായലിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇതിനായി ആർച്ച് നിർമിക്കുന്നത്. മധ്യഭാഗത്തായി മൂന്നു ആർച്ച് ബീമുകളാണു വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന മൂന്നു സ്പാനുകൾക്ക് 55 മീറ്റർ വീതം നീളമുണ്ടാകും. പാലത്തിന് ആകെ 30 സ്പാനുകളാണുള്ളത്. ബാക്കി 27 സ്പാനുകൾ 35 മീറ്ററിന്റെതാണ്. പെരുമ്പളം ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് പ്രദേശമായതിനാൽ അവിടെ മൂന്നു ചെറിയ സ്പാനുകൾ ( ലാൻഡ് സ്പാൻ) കൂടി നിർമിക്കുന്നതിനും നടപടി ആയിട്ടുണ്ട്. അതോടെ പാലത്തിന് 1115 മീറ്റർ നീളം എന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 1150 മീറ്ററാകും. വേമ്പനാട് കായലിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലമായി ഇതു മാറും.

ഇരുവശങ്ങളിലും ഒന്നരമീറ്റർ നടപ്പാത ഉൾപ്പെടെ 11 മീറ്ററാണു പാലത്തിന്റെ വീതി. ആർച്ച് ബീം വരുന്നിടത്തു 12 മീറ്റർ വീതിയാകും. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 57 ശതമാനം പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാലത്തിനായി സ്ഥാപിക്കേണ്ട 81 ഗർഡറുകളിൽ 60 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. 30 സ്ലാബുകളിൽ 10 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിനായി ഇരുവശങ്ങളിലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളും പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം തുടങ്ങുന്ന അരൂക്കുറ്റി വില്ലേജിലെ വടുതല ജെട്ടി ഭാഗത്ത് 79 സെന്റ് സ്ഥലവും അവസാനിക്കുന്ന പെരുമ്പളം ഭാഗത്ത് 189 സെന്റ് സ്ഥലവുമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. 4.86 കോടി രൂപ സ്ഥലമെടുപ്പിനായി അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇരുവശത്തുമായി 650 മീറ്റർ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണവുമുണ്ട്.



ഉൗരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് നിർമാണ കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൂറോളം തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിലാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത്. കിഫ്ബിയിൽ 100 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമാണം നടത്തുന്നത്. 2016–2017 വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലെതാണ് പദ്ധതി. 2021 ജനുവരി 8നാണ് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. ഇൗ ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കലാണു ലക്ഷ്യം. ചിലപ്പോൾ 2024 മാർച്ച് വരെ ആയേക്കാം. 12000ത്തോളം പേർ താമസിക്കുന്ന പെരുമ്പളം ദ്വീപിലേക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ പാലം വേണമെന്ന വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യത്തിനാണു നടപടിയാകുന്നത്. മുവായിരത്തോളം വീടുകളാണു ദ്വീപിലുള്ളത്. ജലഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ ബോട്ട് സർവീസുകളും പെരുമ്പളം പഞ്ചായത്തിന്റെ ജങ്കാറുമാണ് ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് മറുകര കടക്കാനുള്ള മാർഗം.

English Summary: Perumbalam bridge is the longest in Vembanad backwater