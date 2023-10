അരൂർ– തുറവൂർ ഉയരപ്പാത: അലുമിനിയം വൈദ്യുതക്കമ്പികൾക്ക് പകരം കേബിളുകൾ

തുറവൂർ ∙ ദേശീയപാത അരൂർ– തുറവൂർ ഉയരപ്പാതയുടെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാതയോരത്തെ നിലവിലുള്ള അലുമിനിയം വൈദ്യുതക്കമ്പികൾ മാറ്റി കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി തുടങ്ങി. അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെ 12.75 കിലോമീറ്ററാണ് ഉയരപ്പാത നിർമിക്കുന്നത്. അരൂ‍ർ, കുത്തിയതോട് വൈദ്യുതി സെക്‌ഷനു കീഴിലാണ് അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെയുള്ള ഭാഗം. അരൂർ മുതൽ എരമല്ലൂർ വരെയും, എരമല്ലൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെയും 2 കരാറുകാരാണ് ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഉയരപ്പാതയുടെ സൗകര്യാർഥമാണ് പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും അലുമിനിയം കമ്പികൾ മാറ്റി കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തുറവൂർ മുതൽ പാട്ടുകുളങ്ങര കെപി കവല വരെയുള്ള പാതയുടെ കിഴക്കുവശത്ത് അലുമിനിയം കമ്പികൾ മാറ്റി കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ചാർജ് ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം പാതയുടെ പടിഞ്ഞാറെ പാതയിൽ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെ ദേശീയപാതയ്ക്ക് കുറുകെ ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയും നടക്കുന്നുണ്ട്.

അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെ നൂറിലധികം ഇടങ്ങളിലാണ് പാതയ്ക്കു കുറുകെ വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ഉള്ളത്. ഉയരപ്പാതയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പാതയുടെ കുറുകെ 30 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നാലുവരി പാതയ്ക്കു കുറുകെ 60 എൽടി ലൈനുകളും, 33 കെവി ലൈൻ രണ്ടും, 11 കെവി ലൈൻ 32 എണ്ണവുമാണുള്ളത്. ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്‌ഷൻ ഡ്രില്ലിങ് (എച്ച്ഡിപി) യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജോലി നടക്കുന്നത്.



English Summary: National Highway construction in Thuravur: Upgrading electric wires to cables for a safer and more efficient road