ദേശീയപാത 66 നവീകരണം: ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിക്കും; 10 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം

ആലപ്പുഴ ∙ ദേശീയപാത 66 നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നങ്ങ്യാർകുളങ്ങരയിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ഭാഗികമായി പൊളിക്കാൻ തീരുമാനം. കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രം പൊളിച്ചുമാറ്റുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനു ബലക്ഷയമുണ്ടാകുമെന്നും അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ അപകടത്തിലാകുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. മരാമത്ത് വിഭാഗം ഫ്ലാറ്റിന്റെ ബലം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയെന്നും തുടർന്നാണു ഭാഗികമായി പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

പത്തു കോടി രൂപയാണു പൊളിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾക്കുള്ള ആകെ നഷ്ടപരിഹാരമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തഹസിൽദാർ ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങും. നങ്ങ്യാർകുളങ്ങരയിൽ ദേശീയപാതയോടു ചേർന്നു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം പൊളിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിർമാണം സാധ്യമാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. പൊതുമരാമത്തു വിഭാഗമാണു ഫ്ലാറ്റിന്റെ മൂല്യം നിർണയിച്ചത്.

ഫ്ലാറ്റിന്റെ എത്രത്തോളം ഭാഗം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമായി പൊളിക്കുന്നതു ബാക്കി ഭാഗത്തിനു ബലക്ഷയമുണ്ടാക്കുമോ എന്നതും പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ദേശീയപാത ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ വിഭാഗം, മരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ദേശീയപാതയ്ക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിർമിതികളുടെ മൂല്യം മരാമത്ത് വിഭാഗമാണു നിർണയിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് മുഴുവനായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാർ നേരത്തേ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.



English Summary: National Highway 66: Controversial Decision to Demolish Part of Flat Complex in Nangiarkulangara