കോതമംഗലം∙ കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജിലെ 12,718.5095 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ഇടമലക്കുടി വില്ലേജിലേക്കു ചേർത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വി‍‍ജ്ഞാപനമായി. ഇതോടെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജിന്റെ വിസ്തീർണം 65,374.9433 ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് 52,656.4338 ഹെക്ടർ ആയി കുറഞ്ഞു. എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിസ്തീർണം 3,05,149 ഹെക്ടറിൽ നിന്നു 2,92,430.4905 ഹെക്ടറായും കുറഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിസ്തീർണം 4,48,504.64 ഹെക്ടറിൽ നിന്നു 4,61,223.1495 ഹെക്ടറായി കൂടി. ഇടമലക്കുടി വില്ലേജിന്റെ വിസ്തീർണം 9558.8723 ഹെക്ടറിൽ നിന്നു 22,277.3818 ഹെക്ടറായി കൂടി.

English Summary: The area of Ernakulam district has decreased and Idukki has increased