യുവഡോക്ടർമാരുടെ അപകട മരണത്തിനു കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അല്ല; സുരക്ഷിത സഞ്ചാരത്തിന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ...

ഗോതുരുത്ത് കടൽവാതുരുത്ത് പുഴക്കടവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് യുവ ഡോക്ടർമാരുടെ അപകട മരണത്തിന് ഒരു കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നിർദേശപ്രകാരമുള്ള യാത്രയാണെന്ന് ചിലർ ആരോപിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിലും അത് ശരിയല്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. മാപ്പിലെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള യാത്രയാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് മറ്റു ചിലരുടെ നിലപാട്. ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ വഴി നിർദേശിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും നിർദേശം കിട്ടിയ ശേഷവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്തെന്നും അറിയുന്നത് സുരക്ഷിത സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കും

ഗോതുരുത്തിൽ പെരിയാറിന്റെ കൈവഴിയിൽ കാ‍ർ മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് പങ്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, അപകടകാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അല്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണു വടക്കേക്കര പൊലീസ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി യാത്ര ചെയ്തതാണ് അപകടകാരണമെന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പുഴ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഹോളിക്രോസ് എൽപി സ്കൂളിനു സമീപത്തുനിന്ന് ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുന്നോട്ടു പോയാൽ റോഡ് അവസാനിക്കുകയാണെന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കടൽവാതുരുത്ത് കവലയിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്കു തിരിഞ്ഞു 400 മീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാലാണു പുഴയുടെ സമീപമെത്തുക. കടൽവാതുരുത്ത് കവലയുടെയും പുഴയുടെയും ഇടയിലുള്ള വഴി യാത്രക്കാർ കാണാതെ പോയതാകാം അപകട കാരണമെന്നാണു നിഗമനം. അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ 112 എന്ന പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിളിക്കുക.

മാപ്പിൽ വഴി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ

ഓൺലൈൻ മാപ്പുകൾ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ചില കരുതലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

മഴക്കാലത്ത് കരുതലോടെ

മഴക്കാലത്ത് ഗതാഗതത്തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റോഡുകൾ, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അൽഗോരിതം എളുപ്പം എത്തുന്ന വഴിയായി കാണിക്കാറുണ്ട്. തിരക്കു കുറഞ്ഞ റോഡുകളെല്ലാം സുരക്ഷിത വഴിയാകണമെന്നില്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുള്ള സമയങ്ങളിൽ പാതകളിലെ ഗതാഗതം വഴി തിരിച്ചുവിടാറുണ്ട്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് സൂചിപ്പിച്ചെന്നു വരില്ല. യാത്ര സാധ്യമല്ലാത്ത റോഡുകളിലൂടെയും വീതി കുറഞ്ഞതും അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ റോഡുകളിലൂടെയും വഴി കാട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥയുള്ള സമയത്തു ജിപിഎസ് സിഗ്‌നൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ വഴി തെറ്റാനിടയുണ്ട്. സിഗ്‌നൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള റൂട്ടുകളിൽ നേരത്തേതന്നെ റൂട്ട് സേവ് ചെയ്യാം.

കൃത്യമായിരിക്കണം യാത്രാ ഓപ്ഷൻ

നാലുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, സൈക്കിൾ, കാൽനടയാത്ര, ട്രെയിൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാപ്പിലെ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണെന്നു കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റാം. അപകട സാധ്യതയുമേറെ. കാറിലാണ് യാത്രയെങ്കിൽ കാർ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക

വഴി തെറ്റിയാൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കു മറ്റൊരു വഴിയാകും ഗൂഗിൾ മാപ്സ് കാണിച്ചു തരിക. ഈ വഴി ചിലപ്പോൾ വലിയ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി ആകണമെന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു പോകാൻ പല വഴികളുണ്ടാകും. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം ‘ആഡ് സ്റ്റോപ്പ്’ ആയി നൽകിയാൽ വഴി തെറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ലോക്കേഷനോ യാത്ര എവിടെയായി എന്നതോ കുടുംബത്തെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ‘ലോക്കേഷൻ ഷെയറിങ്’ വഴി അറിയിക്കാം.

ഗൂഗിളിനെ അറിയിക്കാം

ഗതാഗത തടസ്സം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആപ്പിലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഓപ്‌ഷൻ വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എഡിറ്റ് മാപ്പ് ഓപ്‌ഷനിൽ ‘ആഡ്’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഫിക്സ് റോഡ്’ എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കും. പിന്നീട് അതു വഴി വരുന്ന യാത്രക്കാർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. തെറ്റായ സ്ഥലനാമങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്താത്ത മേഖലകളുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഗൂഗിളിനെ അറിയിക്കാം.

അപകടസ്ഥലത്ത് വഴിയടച്ച് ബാരിക്കേഡ്

പറവൂർ ∙ ഗോതുരുത്ത് കടവാൽതുരുത്തിൽ 2 യുവ ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടശേഷം പുഴയ്ക്കു സമീപം റോഡ് തീരുന്നിടത്തു ബാരിക്കേഡ് വച്ചു വഴി‌യടച്ച പിഡബ്ല്യുഡി അധികൃതർ റോഡ് അവസാനിച്ചെന്ന ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചു. മുൻപ്, ഓട്ടോറിക്ഷ, ബൈക്ക് എന്നിവ പുഴയിലേക്കു വീണപ്പോഴെല്ലാം സുരക്ഷാവേലി വേണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു. അബ്ദുൽ ഹഖ് എന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി അപകടം നേരിൽ കണ്ടതാണു കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 3 പേരുടെ ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടാൻ കാരണം. ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയ അബ്ദുൽ ഹഖ്, സുരേഷ് എടവണ്ണപ്പാറ, ഷംനാദ്, സൽമാൻ കാവനൂർ എന്നീ മലപ്പുറത്തുകാരെ ഗോതുരുത്ത് ദ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ് അനുമോദിച്ചു. ബാരിക്കേഡ് വച്ച് താൽക്കാലികമായി റോഡ് അടച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചേന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പൊതു മരാമത്തു വകുപ്പിന് കത്തു നൽകി. ദേശീയപാത 66ലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വടക്കുംപുറം, ഗോതുരുത്ത് വഴി വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണമേറെ. സ്ഥലപരിചയമില്ലാത്തവർ ഹോളിക്രോസ് കവലയിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്കു പോകാതെ നേരെ പുഴയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദേശീയപാതയിലേക്ക് ഇടത്തോട്ടു പോകണമെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡ് ജംക്‌ഷനിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരം സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വാർഡ് അംഗം ഷിപ്പി സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. പ്രളയത്തിൽ ഇടിഞ്ഞുപോയ ചെങ്കൽചിറ പുഴയരികിൽ വീണ്ടും കെട്ടുമെന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തം.

ഗൂഗിൾ വഴി പഠിച്ചതെങ്ങനെ

വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പ് ഡേറ്റ സങ്കലനം ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഇതിൽ സർക്കാർ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പൊതു ഉപയോഗത്തിനായുള്ള റോഡ് ഭൂപടങ്ങൾ മുതൽ 2017 വരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ‘ഗൂഗിൾ മാപ് മേക്കർ’ വഴി ഉപയോക്താക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി നൽകിയ വഴികൾ വരെയുണ്ട്. ഉപഗ്രഹ ഭൂപടങ്ങളും മറ്റു സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ഭൂപട ഡേറ്റയുമെല്ലാം ചേർത്താണ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നമുക്ക് വഴികാണിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ ഏതുവഴി പോകണമെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ്. ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റയും മുൻപ് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മെ വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്ന ഒരു പാത ഗൂഗിൾ നിർദേശിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണുകൾ സ്വയം ഗൂഗിളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് വിവരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന സ്രോതസ്സ്. തിരക്കേറിയ ഒരു റോഡിൽ തടസ്സമുണ്ടായാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നതും താരതമ്യേന വിജനമായ റോഡിലെ തടസ്സം ഗൂഗിൾ അറിയാതെ പോകുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്.

English Summary: Stay Safe on the Roads: Police Clarify Google Maps Role in Recent Accident