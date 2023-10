അര നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് പത്താം ക്ലാസ് പാസായ ഐഷാബീവി 67–ാം വയസ്സിൽ ഡ്രൈവിങ് പഠിപ്പിക്കും

കാക്കനാട്∙ അര നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് പത്താം ക്ലാസ് പാസായ ഐഷാബീവി തുടർ പഠനത്തിന് സാഹചര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അന്ന് അടച്ചതാണ് പാഠപുസ്തകം. മോഹിച്ച തൊഴിലിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നിർബന്ധമായപ്പോൾ 67–ാം വയസ്സിൽ ഐഷ വീണ്ടും വിദ്യാർഥിയായി. കളമശേരി പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് മികച്ച മാർക്കോടെ ഓട്ടോമൊബീൽ എൻജിനീയറിങ് പാസായ ഐഷ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ പരിശീലകയാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കല്യാണം കഴിച്ചത് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ നടത്തിപ്പുകാരനായിരുന്ന ബഷീറിനെ. അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുമായുള്ള ആത്മബന്ധം.

ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ പരിശീലകയാകണമെന്നതു പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഐഷയുടെ മോഹമാണ്. ഡ്രൈവിങ് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഓട്ടോമൊബീൽ ഡിപ്ലോമ നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് വീണ്ടും പാഠപുസ്തകം തുറക്കാൻ ഐഷയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ഐഷയുടെ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിൽ പുറമേ നിന്നുള്ള ഓട്ടോമൊബീൽ എൻജിനീയറാണ് പരിശീലകൻ. തന്റെ സ്കൂളിലെത്തുന്നവരെ നേരിട്ടു പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഐഷയെ പോളിടെക്നിക്കിലെത്തിച്ചു.

ഡിപ്ലോമ നേടിയതോടെ ഡ്രൈവിങ് പരിശീലകയാകാൻ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഐഷ. ആർടിഒ ജി.അനന്തകൃഷ്ണൻ മുമ്പാകെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഹാജരായതും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ. കളമശേരി കുസാറ്റിനു സമീപം തൈവളപ്പിൽ കുടുംബാംഗമായ ഐഷയുടെ ‘ഷെബിൻ’ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിലെ പഠിതാക്കളിൽ കൂടുതലും വനിതകളാണ്.

English Summary: Meet Aishabevi: The Inspiring Woman Who Pursued Her Dreams at 67 and Became an Automobile Engineering Graduate