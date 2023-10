കൊച്ചിയിലെ ബാറുകളുടെ മുഖഛായ മാറുന്നു; വേറെങ്ങും കിട്ടാത്ത വിഭവങ്ങൾ, അതിഥികളിൽ യുവതികൾ

പഴയ കൂറ്റൻ തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നു മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിലേക്കു സിനിമാക്കാഴ്ചകൾ മാറിയതു പോലെയാണു കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ബാറുകളുടെ മാറ്റം. മദ്യവിൽപനയുടെ പരമ്പരാഗത രീതികളെ അടിമുടി അഴിച്ചു പണിതു മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുകയാണു ഹോട്ടൽ വ്യവസായം. ഇതു ബാർ ആണോ, അതെ പക്ഷേ അല്ല. റസ്റ്ററന്റാണോ, അതെ പക്ഷേ അതുമല്ല. മുഴുവൻ സമയവും ആൾത്തിരക്ക്. ആഡംബര അലങ്കാരവും വൃത്തിയും ഉച്ചത്തിൽ സംഗീതവും. വേറെങ്ങും കിട്ടാത്ത വിഭവങ്ങൾ...ആരെങ്കിലും ‘വെളച്ചി’ലെടുത്താൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബൗൺസർമാർ...അതിഥികളിൽ ഒട്ടേറെ യുവതികൾ. കൊച്ചിയിൽ ബാറുകളുടെ നിർവചനം മാറുകയാണ്.

പഴയ കാലത്തു സീ ലോഡ് ഹോട്ടലായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ബാറുകളിലെ ആകർഷണം. അരുന്ധതി റോയിയുടെ ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ‘ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്’ എന്ന നോവലിൽ കോട്ടയം അയ്മനത്തു നിന്നു സീ ലോഡിലേക്കു നടത്തിയ കാർ യാത്ര വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ന്യൂജെൻ പബ്ബുകളുടെ കാലമാണ്. ബെംഗളൂരുവിലും വൻ നഗരങ്ങളിലും ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും കേരളം മടിച്ചു നിന്നിരുന്നു. ബാർ എന്നാൽ ഇരുൾ മൂടിയ ഒരിടവും ചവച്ചു തുപ്പിയ എച്ചിലുകളും കുറേ കുടിയന്മാരും എന്ന സങ്കൽപം മാറുകയാണ്. പുരുഷൻമാരുടെ മാത്രം ഇടം എന്നതു സ്ത്രീകളുടെയും കൂട്ടായ്മകളുടെയും ഇടമായി മാറി. പതിയെ ആണെങ്കിലും മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റു വീശുകയാണു കൊച്ചിയിലെ മധുശാലകളിൽ.

ന്യൂജെൻ പബ്ബുകൾ



സ്ത്രീകൾക്കു പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു മുൻപു ബാറുകൾ. സ്ത്രീകൾ ബാറിൽ വന്നിരുന്നാൽ കുറേ നോട്ടങ്ങൾ നീണ്ടു വരും. ഇന്നത്തെ സീൻ നോക്കുക– എംജി റോഡിലെ പ്രശസ്ത ഹോട്ടലിന്റെ ലോബിയിൽ തന്നെയാണു ബാർ. ലോബി ബാറിൽ ആൺ–പെൺ എണ്ണം ഏതാണ്ടു തുല്യം. ബാർ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്നവരിൽ ആണും പെണ്ണുമുണ്ട്. ഏതാനും വർഷം മുൻപു വരെ ആൺകൂട്ടുമായി വരുന്ന പെൺകുട്ടികളാണു ബീയറും വോഡ്കയും കഴിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആൺ എസ്കോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും വരാമെന്നായി. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബാർമാനോടു മദ്യമോ കോക്ടെയ്‌ലുകളോ പെൺകുട്ടികൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. ലൈം കോഡിയൽ, ടോണിക്, ക്രാൻബെറി ജ്യൂസ്, കട്ട് ലൈം, പെപ്സി... ഏതു ചേർക്കണം എന്നു നിർദേശം നൽകുന്നു. പഴയൊരു ഗസലിലെ വരി പോലെ ആശംസിക്കുക–‘ധോടീ, ധോടീ, പിയാ കരോ....’

ഡിജെ, കരോക്കെ



ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഡിജെയും കരോക്കെ സംഗീതവും കാണും. ബുധൻ, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ. ബുധനാഴ്ച സായാഹ്നം ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഞായർ ഉച്ചയ്ക്കു ഹൗസ്ഫുള്ളാണ്. ടേബിൾ നേരത്തേ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടാത്തവർ അനേകമുണ്ട്. സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്കു സെക്യൂരിറ്റി വിടില്ല. പബ് ക്വിസ് പോലുള്ള വിനോദങ്ങളും ചിലപ്പോഴുണ്ടാകും. ഇന്റർനാഷനൽ ഹോട്ടലിലെ പബ്ബിൽ ‘സ്റ്റാഗ് ഗ്രൂപ്പുകളെ’ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കയറ്റി വിടില്ല. പലയിടത്തും ദേഹ പരിശോധന നടത്തിയാണ് അകത്തു കയറ്റുന്നത്. പഴയ ബാറുകളും ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്. പുറത്തു ബാർ എന്ന ബോർഡ് പോലും വയ്ക്കാതെയാണു പലരുടെയും മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രം.

വിഭവ വിപ്ലവം



ബാറുകളിൽ അച്ചാറും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും എന്നൊരു കാലവുമുണ്ടായിരുന്നു . ന്യൂജെൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അതു പോര. നാടനും ഓറിയന്റലും കോണ്ടിനന്റലുമൊക്കെ വേണം. അതനുസരിച്ചു വിലയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ യുവതീയുവാക്കൾ ജോലിയും മികച്ച ശമ്പളവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബിസിനസും മറ്റും ഉള്ളവരാണ്. അവർക്കു പണം സ്വരൂപിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമില്ല. ‘ചെലവാക്കി ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം’ എന്നതാണവരുടെ പോളിസി. പുതിയ ഇടങ്ങളും ഇരിപ്പിടങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

ബാറുകളിൽ പണ്ടു സ്ഥിരം വിഭവങ്ങളായിരുന്നു. ബീഫ് ഫ്രൈ, ബീഫ് ഉലർത്ത്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ചിക്കൻ 65, ചില്ലി ചിക്കൻ, കൊഴുവ ഫ്രൈ, ഗ്രീൻ സാലഡ്, പീനട്ട് മസാല... ന്യൂജെൻ ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതലും സിഗ്നേച്ചർ വിഭവങ്ങളാണ്. ബ്രസീലിയൻ പോർക്ക്, സ്റ്റഫ്ഡ് മലായ് മഷ്റൂം, ചീസ് സ്റ്റിക്സ്, ട്രൂഫ്ൾ ഓയിൽ ബ്രോക്കോളി, ഫിയറി ചിക്കൻ പീറ്റ്സ, സീസേം ടെന്നസി ബീഫ്, പ്രോൺസ് അഗ്ളിയോ ഓലിയോ...കോക്ടെയിലിലാണു പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നു മിക്സോളജിസ്റ്റ് വന്നാണ് ഇവിടെ കോക്ടെയ്ൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.



