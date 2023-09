‘സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു റിവ്യൂ നൽകിയാൽ പണം, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വഴി സ്കോളർഷിപ്’; ‘പണി’ കിട്ടുന്ന വഴികൾ..

തൊടുപുഴ ∙ ലോൺ ആപ്പുകളുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വരുന്നതിനു പിന്നാലെ ജില്ലയിലെ സൈബർ പൊലീസ് കേസുകളിലും വർധന. ജോലി തട്ടിപ്പ്, ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പ്, സ്കോളർഷിപ് നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു തട്ടിപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് ഈ മാസം 19 മുതൽ 26 വരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 2023ൽ ആദ്യത്തെ 6 മാസം ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് സൈബർ സെൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ജൂൺ മുതൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. നാഷനൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ കേസുകളും എത്തുന്നത്.

രാജാക്കാട് സ്വദേശിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം



രാജാക്കാട് സ്വദേശിയായ യുവാവിന് ഓൺലൈൻ പാർട്‌ടൈം ജോലിയെന്ന വാഗ്ദാനവുമായാണ് ആദ്യം കോളുകൾ എത്തിയത്. ഗൂഗിളിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു റിവ്യൂ നൽകിയാൽ പണം നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. വാട്സാപ്പിൽ തുടങ്ങിയ ചാറ്റിങ് പതിയെ ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് മാറി. പ്രീമിയം അംഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രകാരം തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ അധികലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ആദ്യം കുറഞ്ഞ തുക നിക്ഷേപിച്ചു.

എന്നാൽ ആ തുക ലഭിച്ചില്ലെന്നും കൂടുതൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചാലേ ട്രേഡിങ് നടക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാക്കാട് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 3, 4 തീയതികളിൽ 10.93 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിപ്പിച്ചു. അതിനു ശേഷം ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങുകാരുടെ ഒരു വിവരവുമില്ല. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണെന്നു തിരിച്ചറിയുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തത്. 19നാണു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്.

ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വഴി സ്കോളർഷിപ്



പരാതിക്കാരന് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുള്ള ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് കുടയത്തൂർ സ്വദേശിക്ക് ആദ്യം വിളിയെത്തിയത്. കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി സ്കോളർഷിപ് കിട്ടിയെന്നും അതു ലഭിക്കാൻ നിശ്ചിത തുക കൂടെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നുമാണ് തട്ടിപ്പുകാർ പറഞ്ഞത്. വിളിച്ചിരുന്നവർ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫോൺ വിളിച്ചും ഇൻഷുറൻസിന്റെ സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റി തുക നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു പ്രകാരം 4.68 ലക്ഷം രൂപ, തട്ടിപ്പുകാർ നൽകിയ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അയച്ചുകൊടുത്തു. ഈ സംഭവത്തിൽ 26നു സൈബർ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.



മ്ലാമലക്കാരന് നഷ്ടം 19 ലക്ഷം



വിമാനടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി നൽകിയാണ് മ്ലാമല സ്വദേശിയായ നാൽപ്പതുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 19 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയത്. ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ്, പാർട് ടൈമായി വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു വരുമാനം നേടാമെന്ന് പറ‍ഞ്ഞു തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിനായി വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേക യുസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ് എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തി നൽകി. തുടർന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപിപ്പിച്ചു.

ജോലിയിൽ കമ്മിഷൻ നൽകാൻ അക്കൗണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് തുകയാണെന്നും കൂടുതൽ തുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാ‍ൽ കമ്മിഷൻ നൽകുമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് 19.33 ലക്ഷം രൂപ എറണാകുളത്തെ ബാങ്കിൽ നിന്നു തട്ടിപ്പുകാർ നൽകിയ പല അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു. കമ്പനിക്കാരുടെ വിളി നിന്നപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. 23നു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

English Summary: Increasing Cases of Cyber Fraud in Kerala: Protect Yourself from Loan App Scams