14 വർഷം മുൻപത്തെ ദുരന്ത ഓർമ; തേക്കടി കാണാൻ യുകെ ദമ്പതികൾ വീണ്ടും

മൂന്നാർ ∙ 14 വർഷം മുൻപ് തേക്കടിയിലുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വിദേശ ദമ്പതികൾ വീണ്ടും കേരളസന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നു. യുകെയിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ജാക്ക് ഹല്ലിഡേ(76), ഭാര്യ മേറിലിൻ മേബിൾ ഹല്ലിഡേ (74) എന്നിവരാണ് മൂന്നാർ, തേക്കടി എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി എത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ ദമ്പതികൾ ഈ ആഴ്ച ഇടുക്കിയിലെത്തും. 2009 സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തം. 82 സന്ദർശകരുമായി പോയ ഡബിൾ ഡക്കർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപെട്ട് 45 പേരാണ് മരിച്ചത്.



English Summary: Unforgettable Survival Story: Survivors of Thekkady Boat Tragedy Return to Kerala After 14 Years