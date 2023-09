കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (12-09-2023); അറിയാൻ, ഓർക്കാൻ

സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനാ ക്യാംപ് 17ന്: മാഹി ∙ മാഹി ലയൺസ് ക്ലബ്, തലശ്ശേരി കോംട്രസ്റ്റ് കണ്ണാശുപത്രി, ചാലക്കര ഉസ്മാൻ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ പൂർവവിദ്യാർഥി സംഘടനയായ സഹപാഠി എന്നിവ ചേർന്നു 17ന് ചാലക്കര ഉസ്മാൻ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ സൗജന്യ നേത്രപരിശോധനയും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നിർണയ ക്യാംപും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുള്ളവർക്കു സൗജന്യമായി ചെയ്തുകൊടുക്കും. ഫോൺ: 9447784419, 9400435450.

വൈദ്യുതി മുടക്കം

വേങ്ങാട്∙ ആർ ടെക്ക് കൈരളിപെറ്റ്, ഓലായിക്കര ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ 8.30 – 3.00

വേങ്ങാട് ∙ ആർ – ടെക്, കൈരളി പെറ്റ്, ഓലായിക്കര ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധികളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെടും.

ബിടെക് സ്പോട് അഡ്മിഷൻ

തലശ്ശേരി∙ എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ ഒഴിവുള്ള ബിടെക് സീറ്റുകളിൽ ഇന്നു മുതൽ സ്പോട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. എൻട്രൻസ് റാങ്കുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും പങ്കെട‌ുക്കാം. 10ന് കോളജിലെത്തണം. എംബിഎ ബാച്ചിലേക്ക് എസ്‌സി വിഭാഗത്തിന് 5ഉം എസ്ടി വിഭാഗത്തിന് ഒരു സീറ്റും ഒഴിവുണ്ട്. ഇന്ന് 10ന് കോളജിലെത്തണം. ഫോൺ: 2307190, 9447729772.

നിയമനം

കതിരൂർ∙ പുല്യോട് ഗവ.എൽപി സ്കൂളിൽ എൽപിഎസ്ടി താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ 10.30ന്

കെ. രാമവർമ പുരസ്കാരത്തിന് കഥകൾ ക്ഷണിച്ചു

പന്തളം∙ പാലസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ കെ. രാമവർമ സാഹിത്യപുരസ്കാരത്തിന് ( 10,001 രൂപ) 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള സർവകലാശാലാ, കോളജ് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് മലയാള ചെറുകഥകൾ ക്ഷണിച്ചു.മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാവരുത്. അവസാന തീയതി 30. ഫോൺ:8921113535

യോഗം ഇന്ന്

കണ്ണൂർ∙സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മിഷൻ ജില്ലാതല ജാഗ്രതാസഭ രൂപീകരണ യോഗം ഇന്ന് 2നു കണ്ണൂർ പിഡബ്ല്യുഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചേരും.

ഡിഗ്രി, പിജി സീറ്റൊഴിവ്

കൽപറ്റ എൻഎംഎസ്എം ഗവ. കോളജിൽ ബിഎസ്‌സി കെമിസ്ട്രി, ബിഎസ്‌സി കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ബിഎ ഡവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക്സ്, ബിഎ ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബിഎ ഹിസ്റ്ററി, ബികോം, എം കോം ഫിനാൻസ്, എംഎ ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എംഎ ഹിസ്റ്ററി, എംഎ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയിൽ സീറ്റൊഴിവ്. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല യുജി, പിജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം 12ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1ന് മുൻപായി കോളജ് ഓഫിസിൽ ഹാജരാകണം. 04936 204569.

ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ചാലക്കുടിയിൽ 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ സെപക് താക്രോ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ജില്ലാ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് 17ന് രാവിലെ 10നു കണ്ണൂർ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഹയർ സെക്കൻ‌ഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സിലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നടത്തും. 1-1-2009 ന് ശേഷം ജനിച്ച ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 100 രൂപ റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് സഹിതം എത്തണമെന്നു സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ ഉത്തരമേഖലാ അന്തർ ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ജില്ലാ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 16ന് രാവിലെ 9നു കോണോർവയൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. 01-09-2009 നോ അതിന് ശേഷമോ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. 04902321111, 85930 16464.

അദാലത്ത് ഇന്ന്

സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ എം.ഷാജറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാതല അദാലത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മുതൽ കണ്ണൂർ പിഡബ്ല്യുഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടത്തും. 18നും 40നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം. 0471- 2308630.

ഡോക്ടർ ഒഴിവ്

പിണറായി സിഎച്ച്സിയിൽ എൽഎസ്ജിഡി സ്‌കീമിൽ ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യത: എംബിബിഎസ്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് സിഎച്ച് സിയിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ. 0490 2382710

സ്പോട് അഡ്മിഷൻ

കണ്ണൂർ ഗവ.കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഈ വർഷത്തെ എംടെക് സ്പോട് അഡ്മിഷൻ 14ന് രാവിലെ 9.30ന് കോളജിൽ നടക്കും. കംപ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സ്ട്രക്ചറൽ എൻജിനീയറിങ്, ജിയോ ടെക്‌നിക്കൽ ആൻഡ് ജിയോ എൻവയൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിങ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ, എനർജി എൻജിനീയറിങ്, പവർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്‌സ്, പവർ സിസ്റ്റം, സിഗ്‌നൽ പ്രോസസിങ് ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്നിവയിലാണ് പ്രവേശനം.

നിലവിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവർക്കും ഇതുവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി കോളജിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കിയാണ് പ്രവേശനം നടത്തുക. പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ അന്നു തന്നെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

പയ്യന്നൂർ ഗവ. റസിഡൻഷ്യൽ വനിത പോളിടെക്നിക് കോളജിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് 14ന് സ്പോട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അപേക്ഷകർ രാവിലെ 9 മുതൽ 11 മണി വരെ കോളജിലെത്തി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നിലവിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും പോളിടെക്‌നിക് കോളജിൽ പ്രവേശനം എടുത്തവർ അഡ്മിഷൻ സ്ലിപ്പുമായി വരണം. ഇതുവരെ പ്രവേശനം നേടാത്തവർ ടിസി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഹാജരാക്കണം. പ്രോസ്‌പെക്ടസ് പ്രകാരമുള്ള 3995 രൂപ ഫീസ് (എടിഎം കാർഡ് മുഖേന), പിടിഎ ഫണ്ട് (കാഷ്) എന്നിവ നൽകണം. 9895916117, 9447373850, 9946457866. വെബ്‌ സൈറ്റ്: www.polyadmission.org

അധ്യാപക നിയമനം

കണ്ണൂർ ഗവ.ടൗൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ എച്ച്എസ്ടി അറബിക് -പാർട്ട് ടൈം തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപകനെ നിയമിക്കുന്നു. കൂടിക്കാഴച നാളെ രാവിലെ 10.30ന് സ്‌കൂളിൽ നടത്തും. 0497 2765764.

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒക്ടോബർ 2നു പാർലമെന്റിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്കും, ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിക്കും ആദരവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം. ഇതിനായി ജില്ലാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രസംഗ മത്സരത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ, 2023 ഒക്ടോബർ 1ന് 18 നും 29 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മത്സരിക്കാം. വിഷയം: Lal Bahadur Shashthri -His Life Lessons and Legacies in Amrit Kaal. ഭാഷ: ഹിന്ദി/ ഇംഗ്ലിഷ്. സമയം: 3 മിനിറ്റ്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ പ്രസംഗ വീഡിയോ +914972700881, 9400290803 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ dyc.kannur@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കുക. അവസാന തീയതി 15ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.

രാജ്യത്തെ മികവുറ്റ കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാൽ പുരസ്‌കാരത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. http://awards.gov.in എന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. 0490 2967199.

സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപറേഷൻ പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗവ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നടപ്പാക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വായ്പാ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരമാവധി 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് വായ്പ. അപേക്ഷകർ 6 വർഷം സർവീസ് ബാക്കിയുള്ളവരാകണം. 0497 2705036, 9400068513.