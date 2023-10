കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ആരാണ്? വ്യാജ നമ്പർ പതിച്ച ആഡംബര വാഹനത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ?: പുരോഗതി ഇല്ലാതെ അന്വേഷണം

ഇരിട്ടി∙ സംസ്ഥാനാന്തര പാതയിലെ മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിൽ ട്രോളി ബാഗിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി 19 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകാതെ കർണാടക പൊലീസ് പ്രത്യേക സംഘം. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ആരെന്നു ഉറപ്പിക്കാനാകാത്തതാണ് അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിക്കുന്നത്. കുടക് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഇടപെട്ട് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും ഇവരെ 2 ടീമായി രംഗത്ത് ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീരാജ്പേട്ടയും കേരളവും കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഒരു ടീം അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ മൈസൂരു, ഹാസൻ, ബെംഗളൂരു എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു 2–ാം ടീമും പരിശോധന നടത്തി.

ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മേഖലകളിൽ കാണാതായ യുവതികളുടെ വിവര ശേഖരണം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം 18 നാണ് മാക്കൂട്ടം പെരുമ്പാടി ചുരത്തിൽ 25 – 30 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന യുവതിയുടെ അഴുകിയ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹം ട്രോളി ബാഗിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുവതികൾ കാണാതായ കേസുകൾ പരിഗണിച്ചത്.

കണ്ണൂർ‌ ജില്ലയിലെ കണ്ണവം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് സമാന സമയത്ത് കാണാതായ യുവതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണം. ബന്ധുക്കൾ മടിക്കേരി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാനായില്ല. ഇതേത്തുടർന്നു ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതിനിടെ ഈ യുവതിയെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെ കണ്ണപുരത്തുള്ള ഒരു കേസും പരിഗണിച്ചെങ്കിലും അല്ലെന്നുറപ്പിച്ചു.

മൈസൂരു, ബെംഗളൂരു ചുമതല സംഘം ത്രിശൂരിൽ നിന്നു ഒന്നര മാസത്തിനിടെ ഒരു 30 കാരിയെ കാണാതായ സംഭവം കണ്ടെത്തി. സാഹചര്യ തെളിവുകളും സംശയം ബലപ്പെടുത്തിയതോടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്ക് നീക്കം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ ഈ യുവതി കോയമ്പത്തൂരിൽ ഉണ്ടെന്നു വിവരം ലഭിച്ചു. ഇതോടെ വീണ്ടും അടുത്ത സൂചനകൾ തേടി ഉള്ള പരിശോധനയിലാണ് കർണാടക പൊലീസ്. മാണ്ഡ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം.

കൊടുംവളവുകളും കൊല്ലികളും നിറഞ്ഞ മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിൽ 20 കിലോമീറ്ററോളം നിബി‍ഡ വനമേഖലയാണ്. കേരളാതിർത്തിയായ കൂട്ടുപുഴയിൽ നിന്ന് 17 കിലോമീറ്റർ മാറി ഓട്ടക്കൊല്ലിക്ക് സമീപം മാക്കുട്ടം ബ്രഹ്മഗിരി വന്യജീവി സങ്കേതം പരിധിയിലാണു മൃതദേഹം അടങ്ങിയ ബാഗ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം. ചുരം പാതയിൽ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കും കർണാടകയിലേക്കും കടന്നു പോയ വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ വ്യാജ നമ്പർ ഒട്ടിച്ച ഒരു ആഡംബര വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കേസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക സംഘം അറിയിച്ചു.

