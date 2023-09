കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (12-09-2023); അറിയാൻ, ഓർക്കാൻ

യുവജന കമ്മിഷൻ അദാലത്ത് 14ന്: കാസർകോട് ∙ സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മിഷൻ 14ന് 11 മുതൽ കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ജില്ലാതല അദാലത്ത് നടത്തും. ചെയർമാൻ എം.ഷാജർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. 18നും 40നും മധ്യേയുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക് കമ്മിഷനു പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം. 0471-2308630.

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കാസർകോട് ∙ ഒക്ടോബർ 2ന് പാർലമെന്റിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെയും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെയും ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം. ജില്ലാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രസംഗ മത്സരത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കാസർകോട് സ്വദേശികളായ, ഒക്ടോബർ 1ന് 18നും 29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മത്സരിക്കാം. Lal Bahadur Shashthri - His Life Lessons and Legacies in Amrit Kaal എന്നതാണ് വിഷയം.

ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളിൽ 3 മിനിറ്റ് പ്രസംഗ വിഡിയോ 7736426247 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ് ആയി അയയ്ക്കണം. dyc.kasargod@gmail.com എന്ന ഇ–മെയിലിലും അയയ്ക്കാം. ഒരു വിജയി സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. സംസ്ഥാന മത്സരത്തിലെ വിജയിക്ക് കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കാം. 7736426247.

ആടു വളർത്തൽ പരിശീലനം

കാസർകോട് ∙ കണ്ണൂർ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫിസിൽ 19, 20 തീയതികളിൽ ആടു വളർത്തൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു. ജില്ലയിലെ കർഷകർ 18ന് മുൻപ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 04972–763473.

ചിത്രരചനാ മത്സരം

നീലേശ്വരം ∙ സാർവജനിക ഗണേശോൽസവത്തോടനുബന്ധിച്ചു ഗണേശോൽസവ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി എൽപി, യുപി വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കായി ഗണേശ ചിത്രരചനാ മത്സരം നടത്തും. ക്രയോൺസ്, പെൻസിൽ കളർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. പങ്കെടുക്കുന്നവർ 17ന് രാവിലെ 10നു നീലേശ്വരം പേരോൽ ഗണേശമന്ദിരത്തിലെത്തണം. 9447956179.

അധ്യാപകർ‍

പെരിയ ∙ മാവുങ്കാൽ രാംനഗർ സ്വാമി രാംദാസ് സ്മാരക ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ യുപി വിഭാഗം മലയാളം അധ്യാപക ഒഴിവ്. അഭിമുഖം ഇന്ന് 2.30 ന് സ്കൂൾ ഓഫിസിൽ.

സമയ പരിധി നീട്ടി

കാസർകോട് ∙ കേരള മോട്ടർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിലെ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുടിശിക അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി നവംബർ 30 വരെ നീട്ടി. 0467–2205380.

കാസർകോട് ∙ കേരള കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിലെ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ മസ്റ്ററിങ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ടവർക്കു ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ച് മസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് 15 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. 0467–2206737.

തൃക്കരിപ്പൂർ ∙ കൊയോങ്കര ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വയോജന യോഗ പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരിൽ നിന്നു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു ബിഎൻവൈഎസ് ബിരുദമോ തത്തുല്യമായ മറ്റ് ബിരുദമോ യോഗ അസോസിയേഷനും സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലും അംഗീകരിച്ച യോഗ്യതയോ ഉണ്ടാകണം. അഭിമുഖം 19ന് 10.30നു ആശുപത്രിയിൽ. 9495073724.

കാസർകോട് ∙ കോഴിക്കോട് സി–ആപ്റ്റ് ഉപകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള പിഎസ്‌സി അംഗീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഓഫ്‌സെറ്റ് പ്രിന്റിങ് ടെക്‌നോളജി കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം. കെജിടിഇ കോഴ്‌സുകളായ പ്രീ - പ്രസ് ഓപ്പറേഷൻ, പ്രസ്‌ വർക്ക്, പോസ്റ്റ് പ്രസ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് എന്നീ കോഴ്‌സുകളിൽ സീറ്റുകൾ ഒഴിവ്. 9778751339.

അഭിമുഖം 14ന്

കാസർകോട് ∙ കണ്ണൂർ ആയുർവേദ കോളജിൽ ദ്രവ്യഗുണ വകുപ്പിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറെ നിയമിക്കുന്നു. അഭിമുഖം 14ന് 11നു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ആയുർവേദ കോളജിൽ. 0497–2800167.