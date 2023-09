രണ്ടാം വന്ദേഭാരത്: കയറിയവരിൽ കൂടുതലും കണ്ണൂരുകാർ (309); ട്രെയിനിലാകെ 960 സീറ്റുകൾ

കാസർകോട് ∙ രണ്ടാം വന്ദേഭാരതിന്റെ യാത്രക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യ യാത്രയിലും വൻ വരവേൽപ് നൽകി വടക്കൻ മലബാർ. കാസർകോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയിൽ 119 യാത്രക്കാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 309 യാത്രക്കാരും കോഴിക്കോട് നിന്ന് 190, തിരൂരിൽ നിന്ന് 31 യാത്രക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാരും രണ്ടാം വന്ദേഭാരതിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ യാത്ര ചെയ്തു. ട്രെയിനിലാകെ 960 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഒക്ടോബർ 4നാണ് ഇനി തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് ടിക്കറ്റുള്ളത്. മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്. ആദ്യ ദിവസം വന്ദേഭാരതിന്റെ സർവീസിൽ 120 % ഒക്യുപ്പൻ‍സിയാണുണ്ടായതെന്നാണ് ആദ്യ കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇന്നലെ കാസർകോട് ഇറങ്ങാൻ 74 യാത്രക്കാരാണുണ്ടായത്.

രാവിലെ പുറപ്പെടുന്ന സമയം നേരത്തെയാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണു വടക്കൻ മലബാറിലെ യാത്രക്കാർ മിക്കവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പുലർച്ചെ കാസർകോട് നിന്ന് പുറപ്പെടും വിധം സർവീസ് ക്രമീകരിച്ചാൽ എറണാകുളത്ത് രാവിലെ നേരത്തെ എത്താൻ കഴിയും. ഇന്നലത്തെ യാത്രയിൽ എഡിആർഎമ്മും ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കരാർ ഇത്തവണ നേടിയത് തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായ കേറ്ററിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. പൂർണമായും കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്നതാണെങ്കിലും ആദ്യ വന്ദേഭാരതിലെ ഭക്ഷണ മെനുവിൽ കൂടുതലും വടക്കേ ഇന്ത്യൻ‍ വിഭവങ്ങളാണെന്ന് പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

മധുര വിതരണം നടത്തി



കാസർകോട് തിരുവനന്തപുരം വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കാസർകോട് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർക്ക് ആദരം നൽകി. എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും മറ്റു റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കും മധുര പലഹാരം വിതരണം ചെയ്തു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ.പ്രശാന്ത് കുമാർ, ഡോ.ജമാൽ മുഹമ്മദ്, സുബ്രഹ്മണ്യ, നാഗരാജ്, റയീസ് നുള്ളിപ്പാടി, ബഷീർ, നൗഷാദ്, ശശിധരൻ കാനത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

