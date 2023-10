കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അഭിമാനം ‘മിന്നൽ’ സർവീസിന് എന്തുപറ്റി?; കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന് ബസുകൾ

കാസർകോട്∙ ബസിന്റെ പേര് മിന്നലെന്നാണ് എന്നാൽ കുതിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ കിതപ്പു മാത്രമാണ്. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് സർവീസുകൾ പലപ്പോഴും വൈകുന്നു. ട്രെയിൻ സമയത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഓടിയെത്തുന്നതിനാൽ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് കെഎസ്ആർടിസി മിന്നൽ സർവീസുകൾ. പുതിയ ബസും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റിനു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കിതയ്ക്കുകയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ അഭിമാനമായ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ. സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസുകൾക്ക് സാധാരണ 5 വർഷമാണ് സർവീസ് പെർമിറ്റ്. പിന്നീട് ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറായോ മറ്റ് പ്രാദേശിക സർവീസുകളിലോ ഉപയോഗിക്കും.

എന്നാൽ 2015ൽ തുടങ്ങിയ കെസ്ആർടിസി മിന്നൽ ബസുകൾ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെർമിറ്റ് 7 വർഷമായും പിന്നീട് 9 വർഷമായും പുതുക്കി. വണ്ടി പഴഞ്ചനായതോടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥലത്തെത്താൻ വൈകുന്നതു പതിവായി. സ്വിഫ്റ്റ് സർവീസ് വന്നപ്പോൾ ചില ഡിപ്പോകളിൽ ഡീലക്സ് ബസുകൾ ഓടാതെ കിടക്കുന്നത് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ആവശ്യം ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. യാത്രക്കാർ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കോട്ടയം മിന്നൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 2 മണിക്കൂറോളം വൈകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഡീസൽ ചെലവ് വളരെ വർധിച്ച അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ.

കോട്ടയത്തേക്കും പാലായിലേക്കുമാണ് കാസർകോടു നിന്ന് മിന്നൽ സർവീസുള്ളത്. ദേശീയപാതാ നിർമാണ ജോലികൾ കാരണം പലയിടത്തും സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. മുന്നിൽ മറ്റു വലിയ വാഹനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മറികടന്നു പോവുക അസാധ്യം. കാലപ്പഴക്കം മൂലം ബസിന് വലിവ് കുറഞ്ഞെന്നും വേഗം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ നിസഹായരാണെന്നും ചില ജീവനക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു. കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാത്തതിനാൽ ബസിലെ പ്ലഗ് പോയിന്റുകൾ തകരാറിലായിട്ട് നാളേറെയായി.

മിന്നൽ സർവീസിന് കുറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പുകൾ മാത്രമുള്ളതിനാൽ പ്രധാന പാതയിൽ നിന്നു മാറി ദൂരം കുറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ പോകാൻ മുൻപ് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പോകാമെന്നാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കാകുമെന്നതിനാൽ പലരും ഇതിനു തയാറാകുന്നില്ല. ഫലം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പലപ്പോഴും ഏറെ സമയം വൈകും.



എല്ലാ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ബുക്കിങ്ങും സ്വിഫ്റ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതു കെഎസ്ആർടിസിക്കു തിരിച്ചടിയായി. മറ്റു യാത്രാ ബുക്കിങ് ആപ്പുകളിലൊന്നും കെഎസ്ആർടിസി ഇപ്പോൾ ബുക്കിങ് സാധ്യമല്ല. സ്വിഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ വേഗത്തിൽ ബുക്കിങ് പ്രയാസമാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റ് തകരാർ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പുകളിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടേറെ യാത്രക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിയെ യാത്രക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. തുക കൂടുതലാണെങ്കിലും യാത്രക്കാർ പലപ്പോളും സൗകര്യപ്രദമായ ബുക്കിങ് സംവിധാനമാണു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ദീർഘദൂര ബസുകളിലെ കലക്‌ഷൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കുറയുന്നതായും വിമർശനമുയരുന്നുണ്ട്.



