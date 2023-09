ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി FF 64 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Fifty-Fifty Lottery Results FF 64

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.



1st Prize Rs :10000000/-

1) FT 603113 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

FN 603113 FO 603113 FP 603113 FR 603113 FS 603113

FU 603113 FV 603113 FW 603113 FX 603113 FY 603113

FZ 603113

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FN 118721 (VAIKKOM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0415 0578 2865 3858 4181

4575 5028 5033 5203 5356

5625 6667 6678 6832 7505

7545 8123 8232 8292 8563

9460 9754 9970

4th Prize-Rs :2000/-

0646 0989 1009 1520 1732

2842 3036 3322 3676 4235

8939 9571

5th Prize-Rs :1000/-

0204 0547 1655 1850 1930

2101 2317 2342 2457 2595

2945 3366 4400 6025 6115

6123 6567 6762 7271 7566

7646 7924 8814 9745

6th Prize-Rs :500/-

0006 0045 0087 0263 0479

0579 0586 0682 0802 1054

1140 1166 1220 1321 1364

1412 1562 1731 1734 2033

2136 2187 2246 2413 2579

2629 2742 2853 3011 3026

3062 3272 3398 3508 3746

3995 4197 4310 4376 4397

4500 4645 4764 4858 4923

5100 5442 5504 5525 5692

5860 6244 6322 6350 6466

6611 6624 6661 6694 6728

6919 7068 7166 7326 7331

7350 7446 7460 7681 7707

7752 7759 7794 7869 8222

8341 8385 8391 8459 8461

8511 8535 8549 8709 8727

8805 8825 8958 9003 9229

9431 9797 9833 9870 9924

9948

7th Prize-Rs :100/-

0188 0211 0219 0334 0356

0503 0512 0675 0772 0915

1012 1142 1155 1282 1345

1370 1419 1430 1439 1619

1642 1729 1769 1802 1854

2028 2175 2197 2206 2506

2594 2611 2880 2903 3146

3150 3151 3246 3302 3317

3534 3547 3675 3750 3771

3798 3810 3866 3870 3950

3990 4142 4458 4501 4703

4738 4816 4840 4990 5066

5083 5085 5149 5219 5401

5477 5511 5543 5726 5804

5973 6037 6103 6208 6215

6336 6416 6424 6425 6497

6547 6584 6623 6710 6714

6814 6822 6844 7118 7235

7439 7611 7614 7734 7830

7921 7985 8113 8118 8131

8153 8476 8504 8518 8581

8650 8702 8716 8816 8910

8935 9049 9089 9110 9139

9210 9273 9321 9372 9550

9602 9663 9737 9806 9814

9987