നിർമൽ ലോട്ടറി NR 345 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Nirmal Lottery Results NR 345

നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-345th DRAW held on:- 08/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/-

1) NN 902067 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :8000/-

NO 902067 NP 902067 NR 902067 NS 902067 NT 902067

NU 902067 NV 902067 NW 902067 NX 902067 NY 902067

NZ 902067

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NY 119512 (PATTAMBI)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 202741 (KANNUR)

2) NO 739482 (IRINJALAKUDA)

3) NP 101223 (PATHANAMTHITTA)

4) NR 994907 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) NS 708851 (PATTAMBI)

6) NT 536101 (CHITTUR)

7) NU 738473 (WAYANADU)

8) NV 322891 (IRINJALAKUDA)

9) NW 908773 (KATTAPPANA)

10) NX 503979 (KOTTAYAM)

11) NY 172257 (MALAPPURAM)

12) NZ 967941 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0697 0825 0917 2012 2420

3055 3406 4763 4889 6101

6286 6334 6926 8235 8358

9224 9352 9359

5th Prize-Rs :1000/-

0506 1192 1219 1298 1335

1690 1767 1926 3035 3399

3798 3845 4055 4153 4174

4344 4509 4847 5224 5358

5754 6627 6710 6726 6989

7241 7579 7718 7735 8439

8533 8555 8559 9614 9891

9960

6th Prize-Rs :500/-

0294 0311 0355 0431 0645

0741 0851 1016 1038 1163

1195 1281 1372 1589 1764

1800 1894 1978 2025 2119

2287 2341 2516 2602 2625

2692 2986 3203 3308 3361

3458 3821 3862 4108 4142

4212 4219 4234 4356 4619

4691 4928 4993 5423 5464

6105 6245 6265 6381 6514

6723 6734 6927 7070 7107

7125 7163 7213 7229 7378

7557 7589 7723 7932 7973

8054 8143 8494 8595 8751

8842 8861 8874 8997 9384

9435 9504 9654 9778

7th Prize-Rs :100/-

0026 0123 0193 0283 0351

0440 0479 0642 0703 0821

0850 0909 1004 1018 1045

1094 1108 1198 1448 1473

1475 1492 1575 1890 1927

1960 1962 1994 2133 2188

2275 2406 2453 2478 2508

2551 2658 2815 2858 2927

3066 3259 3263 3452 3491

3605 3819 3942 3949 4090

4126 4156 4161 4264 4310

4354 4355 4359 4401 4485

4531 4610 4631 4834 4929

5000 5302 5382 5484 5537

5609 5834 5865 5893 6189

6310 6370 6415 6464 6543

6608 6640 6733 6766 6789

6806 6814 6941 6999 7075

7134 7144 7148 7226 7309

7323 7493 7513 7555 7624

7873 8186 8312 8393 8403

8487 8637 8693 8758 8789

8847 9056 9077 9161 9238

9278 9284 9425 9431 9466

9539 9662

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.