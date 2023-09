കാരുണ്യ ലോട്ടറി KR 618 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Karunya Lottery Results KR 618

കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-618th DRAW held on:- 09/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/-

1) KC 202737 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

KA 202737 KB 202737 KD 202737 KE 202737 KF 202737

KG 202737 KH 202737 KJ 202737 KK 202737 KL 202737

KM 202737

2nd Prize Rs :500000/-

1) KJ 619223 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KA 703577 (KANNUR)

2) KB 205113 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) KC 596097 (MALAPPURAM)

4) KD 699779 (VAIKKOM)

5) KE 518254 (KARUNAGAPALLY)

6) KF 812581 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) KG 221019 (ALAPPUZHA)

8) KH 134253 (VADAKARA)

9) KJ 648015 (ATTINGAL)

10) KK 700016 (KANNUR)

11) KL 442076 (KOTTAYAM)

12) KM 670461 (PUNALUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1258 1462 3163 3983 4672

4687 4694 4904 5283 5998

6353 8054 8108 8379 8444

8676 9426 9637

5th Prize-Rs :2000/-

2747 3361 3363 6153 6833

7113 7892 8393 9516 9924

6th Prize-Rs :1000/-

0208 0682 1885 2021 3601

4333 5776 5829 6635 6804

6878 7056 7599 9683

7th Prize-Rs :500/-

0138 0159 0209 0248 0441

0579 0702 0729 0970 1056

1219 1479 1538 1545 1776

1981 2056 2089 2216 2218

2267 2298 2362 2423 2495

2551 2580 2631 3130 3514

3577 3793 4291 4313 4397

4411 4629 4895 5154 5189

5506 5516 5657 5703 5780

6247 6470 6503 6637 6800

6921 6964 6999 7043 7115

7121 7194 7210 7216 7357

7412 8446 8468 8576 8586

8703 8774 8809 8877 8913

8998 9018 9435 9528 9542

9687 9753 9916 9919 9938

8th Prize-Rs :100/-

0077 0145 0219 0283 0413

0448 0449 0718 0771 0816

0817 0870 0955 1051 1264

1273 1339 1363 1415 1672

1772 1824 1896 1903 1925

1929 1960 2075 2122 2235

2311 2375 2431 2481 2524

2637 2876 3078 3141 3162

3210 3220 3389 3420 3461

3594 3632 3803 3807 3892

3921 4200 4232 4256 4267

4294 4308 4389 4482 4515

4518 4628 4726 4767 4775

4963 5027 5209 5313 5534

5567 5658 5729 5787 5807

5862 5961 5995 6025 6058

6104 6230 6406 6531 6605

6699 6927 7063 7255 7269

7460 7485 7503 7737 7756

7772 7821 7840 7988 8021

8044 8322 8387 8545 8574

8583 8719 8752 8804 8856

9066 9118 9274 9373 9433

9458 9485 9531 9667 9772

9819 9879 9939 9996

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.