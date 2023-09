അക്ഷയ ലോട്ടറി AK 615 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Akshaya Lottery AK 615 Results

അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AX 704626 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 704626 AO 704626 AP 704626 AR 704626 AS 704626

AT 704626 AU 704626 AV 704626 AW 704626 AY 704626

AZ 704626

2nd Prize Rs :500000/-

1) AT 926365 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 744777 (KARUNAGAPALLY)

2) AO 328156 (THAMARASSERY)

3) AP 644242 (ERNAKULAM)

4) AR 125331 (CHITTUR)

5) AS 243581 (THRISSUR)

6) AT 660515 (IRINJALAKUDA)

7) AU 177409 (KOTTAYAM)

8) AV 540346 (KOZHIKKODE)

9) AW 330116 (IRINJALAKUDA)

10) AX 278522 (IRINJALAKUDA)

11) AY 673400 (KANHANGAD)

12) AZ 834322 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1126 1384 2248 2553 2749

3054 3675 3991 4087 5196

5580 6097 6324 7389 7576

7827 8293 9388

5th Prize-Rs :2000/-

0792 2083 3025 4688 7553

7870 9038

6th Prize-Rs :1000/-

0065 0256 1396 1932 2033

2124 2144 3042 3072 3714

3754 4462 4529 4630 5349

5446 5996 6688 6766 6806

6994 7082 7782 7986 9303

9994

7th Prize-Rs :500/-

0089 0560 0654 0703 0919

1016 1025 1125 1214 1360

1364 1826 1859 1900 1913

1955 2103 2224 2494 2624

2640 2715 3367 3614 3733

3956 4045 4381 4478 4628

4715 5285 5452 5459 5486

5955 6116 6197 6251 6329

6351 6463 6477 6552 6991

7023 7024 7251 7380 7388

7504 7790 7822 8107 8145

8281 8452 8609 9251 9287

9339 9394 9409 9420 9436

9497 9537 9676 9705 9725

9777 9846

8th Prize-Rs :100/-

0043 0124 0132 0332 0618

0666 0788 0904 0944 1011

1058 1067 1255 1368 1385

1451 1478 1684 1761 1806

1821 1914 1960 2032 2073

2109 2130 2221 2356 2677

2699 2729 2757 2844 3057

3300 3350 3465 3490 3556

3728 3750 3813 3843 4037

4088 4401 4447 4528 4652

4674 4744 4747 4791 4819

4851 5048 5055 5223 5231

5234 5396 5475 5504 5530

5802 5825 5842 6032 6053

6103 6124 6125 6146 6276

6326 6350 6460 6723 6726

6786 6882 6899 7014 7020

7045 7109 7120 7433 7514

7522 7593 7669 7771 7885

7979 8027 8182 8196 8224

8303 8355 8358 8420 8541

8659 8682 8839 8840 8869

8880 8888 9053 9099 9105

9143 9295 9430 9673 9687

9783 9879 9981