ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി FF 65 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Fifty-Fifty Lottery Results FF 65

ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-65th DRAW held on:- 13/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) FL 272581 (PATTAMBI)

Cons Prize-Rs :8000/-

FA 272581 FB 272581 FC 272581 FD 272581 FE 272581

FF 272581 FG 272581 FH 272581 FJ 272581 FK 272581

FM 272581

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FK 702262 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0145 0304 0407 0690 0802

0890 1296 1329 3879 4618

4786 4860 5225 5920 6137

7024 7091 7608 7909 8338

9256 9383 9949

4th Prize-Rs :2000/-

0518 1315 1318 1695 2384

2476 2519 3254 4670 6146

7449 9761

5th Prize-Rs :1000/-

0057 0366 0962 1598 1664

1690 2226 2342 2898 2924

2945 3194 3224 4126 4190

5048 5123 5492 6024 6441

8603 8925 9150 9863

6th Prize-Rs :500/-

0106 0139 0280 0397 0545

0616 0708 0838 0866 1166

1306 1434 1435 1653 1693

1814 1916 2026 2124 2172

2213 2352 2399 2525 2630

2887 3149 3448 3549 3602

3665 3672 3680 3695 3873

3898 3997 4255 4316 4393

4599 4801 4806 5039 5297

5440 5444 5486 5511 5515

5575 5763 5848 6082 6133

6233 6310 6391 6398 6752

6938 6993 7146 7280 7299

7469 7539 7804 7938 7999

8151 8618 8654 8669 8981

9024 9121 9266 9272 9296

9422 9548 9577 9586 9652

9700 9709 9752 9836 9892

9900 9906 9908 9966 9973

9992

7th Prize-Rs :100/-

0029 0168 0170 0263 0393

0528 0622 0668 0967 1007

1023 1029 1094 1378 1526

1574 1615 1770 1976 2078

2149 2256 2287 2295 2329

2375 2412 2493 2717 2959

3050 3159 3205 3240 3369

3392 3425 3489 3513 3555

3603 3661 3719 3785 3838

3858 3859 3930 3993 4018

4249 4293 4474 4485 4493

4500 4512 4753 4878 4939

4970 5194 5322 5450 5489

5561 5616 5699 6061 6084

6106 6131 6229 6617 6635

6669 6734 6754 6965 7027

7050 7073 7124 7194 7203

7206 7264 7365 7405 7451

7453 7474 7537 7671 8019

8199 8293 8367 8419 8472

8534 8655 8670 8794 8841

8907 8957 9057 9063 9110

9374 9444 9453 9508 9538

9550 9573 9604 9626 9656

9714 9756 9862 9886 9954

9990

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.