നിർമൽ ലോട്ടറി NR 346 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Nirmal Lottery Results NR 346

നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-345th DRAW held on:- 08/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) ND 943012 (ADOOR)

Cons Prize-Rs :8000/- NA 943012 NB 943012 NC 943012 NE 943012 NF 943012

NG 943012 NH 943012 NJ 943012 NK 943012 NL 943012

NM 943012

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NF 816716 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 431513 (KANNUR)

2) NB 937849 (PATTAMBI)

3) NC 601061 (MALAPPURAM)

4) ND 579057 (KAYAMKULAM)

5) NE 723075 (PAYYANUR)

6) NF 975682 (PUNALUR)

7) NG 398569 (KANNUR)

8) NH 717957 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) NJ 651865 (CHERTHALA)

10) NK 223452 (KOTTAYAM)

11) NL 771607 (KASARAGOD)

12) NM 211415 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0067 0082 0116 0303 1307

1844 3211 4166 4227 4232

4441 5081 6138 6238 6573

7779 8838 8850

5th Prize-Rs :1000/- 0158 0182 0915 0971 1743

1913 2111 2208 2260 2309

2321 2944 3595 4298 4582

4777 5395 5463 5468 5901

6133 6172 6304 6640 6709

7024 7107 7160 7264 7902

8896 8913 9145 9270 9310

9834

6th Prize-Rs :500/- 0008 0123 0127 0197 0262

0395 0479 0673 0691 1077

1135 1149 1515 1549 1843

2067 2191 2526 2539 2794

3121 3192 3331 3509 3851

3861 3880 3949 4016 4069

4241 4357 4472 4643 4872

4901 4987 5162 5182 5752

5947 6007 6097 6134 6139

6157 6213 6240 6294 6336

6614 6812 7065 7091 7427

7511 7531 7631 7653 7750

7761 7763 7907 8008 8013

8379 8601 8865 8883 9005

9092 9155 9216 9218 9419

9552 9645 9666 9872

7th Prize-Rs :100/- 0064 0142 0266 0386 0529

0556 0706 0904 0969 0985

1131 1234 1345 1368 1467

1500 1516 1642 1689 1752

1932 2019 2095 2313 2376

2528 2776 2844 2853 2858

3071 3083 3176 3201 3342

3417 3502 3916 3959 3988

4063 4211 4313 4564 4710

4749 4785 4799 4864 4875

4929 5239 5321 5373 5507

5675 5721 5821 6086 6148

6221 6340 6344 6372 6519

6641 6692 6760 6829 6847

6936 6945 6950 7004 7050

7067 7099 7127 7146 7327

7348 7446 7507 7512 7530

7599 7770 7781 7810 7882

7946 8039 8097 8155 8161

8435 8480 8483 8568 8593

8610 8626 8678 8858 8874

8953 9019 9056 9060 9097

9266 9274 9301 9354 9465

9545 9707 9857 9888 9942.

9963 9989