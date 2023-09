സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി SS 381 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Sthree Sakthi Lottery SS 381 Results

സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SF 374277 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 374277 SB 374277 SC 374277 SD 374277 SE 374277

SG 374277 SH 374277 SJ 374277 SK 374277 SL 374277

SM 374277

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SB 654897 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0562 0794 0846 0985 1364

2199 2825 2926 3076 3579

4010 5396 7071 7076 7920

8583 9307 9559

4th Prize-Rs :2000/-

3390 4358 6128 6406 6518

6595 6895 7213 9007 9557

5th Prize-Rs :1000/-

0509 2731 2866 3834 4267

4326 4528 4911 5620 5700

6090 6563 6832 7011 7063

7706 7893 8604 9609 9610

6th Prize-Rs :500/-

0088 0116 0747 1200 1244

1323 1381 1436 1744 1921

1951 2005 2080 2086 2120

2378 3137 3256 3409 3764

3831 3970 4158 4171 4476

4889 4905 5050 5070 5093

5377 5555 6174 6464 6701

7052 7086 7191 7445 7699

7745 7799 8322 8534 8719

8729 9069 9365 9461 9608

9879 9929

7th Prize-Rs :200/-

0284 0936 1072 1233 1493

1690 1745 1751 2062 2446

2471 2860 2940 3154 3394

3637 3664 3699 3946 4076

4127 4543 4827 4845 5015

5195 5640 5797 6352 6497

6713 6800 6905 6981 7275

7557 8122 8224 8548 8575

8614 8965 8983 9374 9573

8th Prize-Rs :100/-

0013 0084 0108 0151 0158

0296 0306 0319 0489 0524

0870 0953 1044 1061 1113

1213 1446 1447 1657 1715

1729 1755 1854 1870 2084

2173 2242 2510 2521 2551

2593 2905 2947 3097 3268

3306 3376 3515 3593 3671

3730 4062 4361 4482 4573

4589 4620 4708 4716 4739

4807 4886 4910 4972 5090

5768 5784 5813 5993 6162

6225 6286 6294 6336 6476

6732 6859 7035 7078 7135

7211 7216 7402 7416 7461

7508 7526 7598 7606 7619

7635 7683 7806 7958 7980

8081 8101 8128 8168 8192

8222 8235 8292 8293 8294

8455 8491 8551 8584 8599

8603 8653 8675 8725 8743

8801 8815 8870 8891 8893

8946 8979 9020 9046 9190

9197 9203 9269 9287 9448

9500 9548 9577 9792 9820

9833