കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി KN 488 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Karunya Lottery Results KN 488

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PL 511035 (GURUVAYOOR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PA 511035 PB 511035 PC 511035 PD 511035 PE 511035

PF 511035 PG 511035 PH 511035 PJ 511035 PK 511035

PM 511035

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PA 982042 (ADIMALY)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 675986 (ERNAKULAM)

2) PB 323017 (IRINJALAKUDA)

3) PC 649983 (KATTAPPANA)

4) PD 217014 (THRISSUR)

5) PE 489257 (VADAKARA)

6) PF 140542 (ERNAKULAM)

7) PG 828270 (MALAPPURAM)

8) PH 396803 (KOZHIKKODE)

9) PJ 890047 (ERNAKULAM)

10) PK 794775 (PATHANAMTHITTA)

11) PL 197484 (KOTTAYAM)

12) PM 188237 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0241 0485 1026 1183 2384

3336 4681 5530 5805 6459

7120 7183 7909 7941 8233

8409 8887 9435

5th Prize-Rs :1000/-

0027 0186 0316 0422 0759

0775 1034 1271 1395 1604

1697 2303 2395 3047 3194

3248 3659 4256 4581 4947

5827 5858 6165 6175 6908

6986 7002 7681 8442 8586

8967 9035 9340 9943

6th Prize-Rs :500/-

0076 0103 0145 0236 0378

0636 0754 0885 0898 0961

0975 1014 1027 1151 1667

1753 1791 1801 1848 2241

2315 2555 2954 2984 3207

3434 3676 3703 3952 4197

4270 4413 4565 4812 4821

4860 4899 4919 4971 5316

5330 5335 5716 5788 6023

6397 6620 6743 7013 7037

7065 7096 7159 7278 7304

7424 7615 7835 7880 7973

8020 8177 8344 8415 8416

8490 8501 8537 8540 8561

8646 8708 8782 8926 8981

9274 9515 9828 9849 9878

7th Prize-Rs :100/-

0032 0083 0232 0237 0281

0502 0553 0610 0617 0697

0772 0921 1056 1069 1135

1268 1289 1299 1435 1557

1633 1640 1644 1692 1699

1707 1711 1973 2240 2295

2351 2575 2618 2714 2728

2857 3226 3253 3271 3275

3363 3376 3397 3455 3502

3570 3581 3652 3697 3705

3987 3994 4084 4097 4274

4339 4385 4492 4533 4633

4678 4762 4831 4890 4970

5039 5223 5359 5479 5486

5701 5749 5861 5890 5910

5963 6044 6120 6191 6245

6392 6500 6560 6633 6777

7006 7009 7095 7104 7155

7174 7186 7457 7528 7570

7687 7736 7815 7830 7977

8034 8043 8073 8135 8167

8171 8239 8400 8516 8583

8595 8623 8725 8933 8942

9245 9343 9385 9442 9539

9544 9747 9801 9863 9876

9911