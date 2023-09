നിർമൽ ലോട്ടറി NR 347 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Nirmal Lottery Results NR 347

നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-347th DRAW held on:- 22/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/-

1) NO 723519 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/-

NN 723519 NP 723519 NR 723519 NS 723519 NT 723519

NU 723519 NV 723519 NW 723519 NX 723519 NY 723519

NZ 723519

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NW 143876 (WAYANADU)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 878727 (CHITTUR)

2) NO 226636 (KOZHIKKODE)

3) NP 525515 (NEYYATTINKARA)

4) NR 743580 (ATTINGAL)

5) NS 549571 (PATHANAMTHITTA)

6) NT 626493 (THRISSUR)

7) NU 345955 (KOTTAYAM)

8) NV 252287 (THRISSUR)

9) NW 999673 (WAYANADU)

10) NX 494519 (THAMARASSERY)

11) NY 199116 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) NZ 155610 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0097 0102 1079 1492 2223

4689 4719 5590 6930 7019

7163 7907 7986 8055 8883

8939 9578 9986

5th Prize-Rs :1000/-

0119 1019 1527 1594 2192

2501 2563 3022 3118 3444

3991 4557 4585 4732 4958

5237 5461 5716 5747 5908

6049 6052 6184 7231 7273

7384 7457 7764 7769 7846

8942 9132 9243 9536 9714

9756

6th Prize-Rs :500/-

0157 0398 0419 0576 0617

0744 0801 0970 1007 1077

1082 1137 1191 1303 1315

1412 1714 1833 1875 2040

2218 2229 2331 2351 2396

2441 2527 2915 3215 3739

3746 3867 3908 3914 3965

4015 4270 4598 4692 4787

4841 4857 4907 4948 5033

5162 5310 5346 5481 5879

6216 6516 6746 6790 6960

7036 7117 7291 7346 7368

7551 7943 8033 8098 8188

8213 8306 8317 8455 8674

8739 8916 9323 9429 9533

9572 9589 9670 9959

7th Prize-Rs :100/-

0023 0071 0075 0114 0171

0187 0232 0531 0640 0650

0705 0741 0788 0796 0845

0968 0983 1046 1342 1352

1433 1473 1547 1628 1629

1650 1722 1748 1775 1877

1965 2268 2293 2412 2634

2638 2940 2968 3040 3060

3071 3148 3368 3565 3763

3844 3855 3870 4032 4098

4264 4329 4418 4512 4567

4630 4642 4902 5427 5558

5611 5744 5988 6078 6083

6177 6179 6222 6325 6397

6475 6477 6729 6742 6818

7027 7220 7306 7422 7460

7484 7578 7619 7622 7628

7662 7702 7734 7903 7939

7940 7971 7993 8220 8267

8359 8361 8382 8442 8448

8454 8547 8577 8738 8767

8804 8831 8900 9212 9346

9403 9447 9449 9476 9564

9581 9691 9809 9845 9857

9904 9924

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.