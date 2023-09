കാരുണ്യ ലോട്ടറി KR 620 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Karunya Lottery Results KR 620

കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KB 873084 (ALAPPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 873084 KC 873084 KD 873084 KE 873084 KF 873084

KG 873084 KH 873084 KJ 873084 KK 873084 KL 873084

KM 873084

2nd Prize Rs :500000/- 1) KL 391890 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 587787 (WAYANADU)

2) KB 314714 (CHITTUR)

3) KC 399789 (IDUKKI)

4) KD 420205 (KOTTAYAM)

5) KE 154887 (THIRUVANANTHAPURAM)

6) KF 415490 (KOTTAYAM)

7) KG 786690 (PATTAMBI)

8) KH 305931 (KOTTAYAM)

9) KJ 433817 (ERNAKULAM)

10) KK 158711 (KOLLAM)

11) KL 365240 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) KM 317740 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1209 1320 1796 1937 2697

3380 3386 3442 3559 4016

4760 5065 5098 5604 6656

7674 8414 8950

5th Prize-Rs :2000/-

1665 1800 2679 3220 3339

4227 4311 5142 9504 9896

6th Prize-Rs :1000/-

0235 1240 1297 1336 3488

3935 4655 4690 4924 5492

7094 7522 9018 9311

7th Prize-Rs :500/-

0475 0763 0879 0914 0922

0964 1069 1235 1252 1445

1685 1850 1875 1927 2008

2128 2295 2410 2612 2626

2970 3370 3611 3797 3884

3924 4286 4422 4526 4557

4561 5135 5179 5713 5730

5757 5885 6009 6161 6207

6224 6415 6456 6525 6539

6541 6643 6714 6753 6850

6961 7051 7103 7160 7299

7624 7948 7951 8037 8111

8124 8185 8242 8279 8294

8334 8477 8502 8592 8624

8947 9324 9432 9450 9463

9474 9578 9659 9789 9809

8th Prize-Rs :100/-

0003 0023 0188 0278 0345

0396 0458 0467 0479 0515

0688 0690 1019 1153 1157

1270 1279 1455 1460 1526

1548 1557 1624 1681 1751

1829 2016 2079 2082 2111

2127 2161 2494 2502 2824

2951 3092 3230 3266 3389

3512 3697 3740 3849 4160

4193 4352 4463 4469 4567

4643 4703 4716 4735 4747

4807 4853 4913 4942 5159

5170 5213 5369 5496 5505

5532 5569 5690 5768 5843

5975 5976 6044 6206 6384

6406 6451 6526 6574 6683

6824 6875 7010 7029 7067

7089 7093 7214 7289 7374

7410 7437 7440 7567 7583

7645 7804 8263 8309 8385

8418 8666 8683 8796 8819

8884 8999 9142 9228 9384

9394 9467 9498 9593 9617

9641 9663 9795 9796 9804

9852 9898 9942 9981.