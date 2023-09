അക്ഷയ ലോട്ടറി AK 618 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Akshaya Lottery AK 618 Results

അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AN 755357 (GURUVAYOOR)

Cons Prize-Rs :8000/-

AO 755357 AP 755357 AR 755357 AS 755357 AT 755357

AU 755357 AV 755357 AW 755357 AX 755357 AY 755357

AZ 755357

2nd Prize Rs :500000/-

1) AP 380786 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 924133 (VADAKARA)

2) AO 308353 (PUNALUR)

3) AP 955419 (KOLLAM)

4) AR 452978 (CHITTUR)

5) AS 194045 (THRISSUR)

6) AT 990786 (ERNAKULAM)

7) AU 370976 (ERNAKULAM)

8) AV 346993 (PAYYANUR)

9) AW 904447 (ATTINGAL)

10) AX 439171 (ERNAKULAM)

11) AY 915747 (KOZHIKKODE)

12) AZ 831129 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0851 1516 1535 1799 2079

2157 2338 2865 3267 4454

4842 5117 5362 6987 7572

7969 8087 8916

5th Prize-Rs :2000/-

0115 0229 1192 2059 3298

3896 7366

6th Prize-Rs :1000/-

0591 2075 2102 2659 2685

2916 3166 4101 4650 4775

5259 5965 7192 7204 7423

7836 7967 8147 8250 8349

9054 9563 9693 9761 9852

9885

7th Prize-Rs :500/-

0142 0235 0265 0422 0626

0920 1065 1370 1646 1726

1878 1916 2057 2086 2117

2212 2244 2395 2500 2647

2787 3014 3221 3793 3972

3977 4204 4206 4435 4522

4564 4918 4990 5140 5142

5176 5190 5753 6009 6164

6450 6453 6613 6739 6887

6926 6962 6992 7033 7087

7112 7250 7948 7968 8084

8166 8328 8388 8445 8576

8627 8634 8732 8768 8878

9000 9003 9061 9268 9426

9809 9953

8th Prize-Rs :100/-

0054 0074 0108 0140 0262

0506 0525 0714 0773 0801

0852 1032 1034 1234 1293

1316 1391 1692 1772 1807

1974 2011 2073 2140 2161

2184 2190 2192 2220 2355

2410 2546 2549 2550 2552

2683 2747 2828 2872 2957

2984 2995 3005 3019 3111

3219 3293 3348 3356 3424

3469 3549 3624 3721 3881

3886 3887 4038 4052 4145

4231 4265 4391 4398 4470

4514 4604 4637 4885 4914

4917 4920 4974 5021 5070

5274 5318 5436 5439 5792

5987 6101 6294 6356 6543

6578 6664 6673 6689 6772

6776 6854 6982 7045 7078

7514 7571 7786 7808 7901

7937 7938 7976 8006 8200

8239 8281 8301 8452 8555

8611 8703 8741 8912 8976

9145 9330 9365 9462 9589

9778 9801 9838