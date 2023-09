വിൻ വിൻ ലോട്ടറി W 737 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: WIN-WIN Lottery W 737 Results

വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WO 390862 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

WN 390862 WP 390862 WR 390862 WS 390862 WT 390862

WU 390862 WV 390862 WW 390862 WX 390862 WY 390862

WZ 390862

2nd Prize Rs :500000/-

1) WO 695950 (IRINJALAKUDA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WN 452617 (KANHANGAD)

2) WO 144899 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) WP 920743 (KASARAGOD)

4) WR 150526 (KOLLAM)

5) WS 945974 (ERNAKULAM)

6) WT 455174 (GURUVAYOOR)

7) WU 473052 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) WV 492472 (PUNALUR)

9) WW 956716 (KOTTAYAM)

10) WX 129053 (KANHANGAD)

11) WY 489775 (CHITTUR)

12) WZ 184940 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0081 0579 0597 0948 1681

2968 4024 4696 5616 7464

7540 7898 8065 8237 8451

9655 9684 9750

5th Prize-Rs :2000/-

1783 2872 3681 3822 4794

5268 7334 8553 8780 9150

6th Prize-Rs :1000/-

0467 1989 2012 2149 2273

2326 3777 4017 4623 5970

6784 7092 7236 9632

7th Prize-Rs :500/-

0013 0095 0145 0211 0222

0231 0415 0505 0583 0731

0757 0786 0879 0908 0941

0983 1033 1110 1154 1233

1395 1505 1571 1770 2694

2710 2803 2853 2907 3169

3391 3441 3514 3753 3977

4046 4113 4191 4408 4650

4841 4927 5110 5168 5381

5735 6057 6145 6252 6723

6749 6970 7037 7144 7396

7491 7608 7658 7712 7758

7787 7814 7930 8075 8171

8543 8800 8993 9050 9219

9224 9239 9253 9314 9336

9382 9691 9752 9786 9859

9880 9996

8th Prize-Rs :100/-

0007 0038 0325 0354 0375

0564 0796 0802 0828 0933

1173 1250 1277 1304 1341

1348 1372 1375 1399 1401

1523 1530 1537 1631 1700

1736 1824 1839 1857 1890

1912 1991 2087 2094 2145

2208 2288 2289 2367 2385

2473 2502 2587 2593 2696

2712 2925 3163 3197 3234

3244 3250 3282 3353 3369

3507 3640 3676 3796 3842

3865 4011 4104 4197 4346

4370 4654 4765 4766 4849

4859 5025 5052 5183 5249

5359 5400 5633 5641 5681

5726 5872 5978 6095 6111

6290 6403 6491 6539 6556

6715 6771 6792 7008 7032

7379 7520 7751 7797 7838

7873 7919 8179 8196 8255

8278 8304 8389 8402 8429

8450 8542 8643 8704 8774

9129 9186 9357 9376 9524

9569 9630 9777 9874 9921

9975