സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി SS 382 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Sthree Sakthi Lottery SS 382 Results

സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SR 364446 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/- SN 364446 SO 364446 SP 364446 SS 364446 ST 364446

SU 364446 SV 364446 SW 364446 SX 364446 SY 364446

SZ 364446.

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SZ 296415 (PAYYANUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0193 0388 1754 1780 2142

2190 2201 4017 4225 4539

4855 5303 5503 5872 6582

6766 8432 8871

4th Prize-Rs :2000/-

0190 1679 1792 2618 4391

4422 6491 7157 7637 9126

5th Prize-Rs :1000/-

0620 0627 1142 2416 2590

3410 3494 4841 5595 5997

6246 6513 6800 7565 7853

7889 8132 8878 8976 9677

6th Prize-Rs :500/-

0601 0643 0925 1093 1096

1221 1441 1540 1546 1572

1851 1899 2106 2177 2849

2884 3114 3547 3742 3818

3924 4133 4309 4465 4702

4888 5501 5527 5635 5819

5999 6127 6195 6392 6550

6666 6758 6809 6951 7048

7307 7330 7630 7969 8057

8199 8576 8808 8968 9646

9672 9923

7th Prize-Rs :200/-

0070 0593 0652 0935 1430

1597 1616 2164 2765 2786

2852 3006 3204 3327 3550

3557 3939 4113 4188 4235

4362 4498 4627 4980 5283

5616 6018 6125 6644 7079

7309 7500 7780 7856 7953

8044 8214 8416 8575 8761

8807 8902 9133 9552 9907

8th Prize-Rs :100/-

0089 0090 0177 0288 0348

0495 0612 0703 0782 0843

0933 1057 1076 1100 1174

1276 1325 1401 1516 1722

1841 1876 2006 2016 2032

2078 2090 2132 2250 2528

2558 2586 2645 2694 2900

2959 2987 3090 3136 3164

3207 3224 3300 3357 3397

3532 3575 3703 3847 3874

3995 4024 4098 4233 4238

4326 4383 4445 4567 4640

4645 4756 4941 5153 5203

5306 5311 5350 5381 5438

5476 5584 5613 5628 5671

5691 5756 5766 5787 5848

6020 6113 6555 6564 6591

6608 6690 6754 6769 6840

6979 7037 7364 7499 7596

7607 7614 7707 7711 7714

7739 7752 7777 7839 8137

8140 8147 8180 8185 8236

8364 8556 8579 8752 8799

8822 8891 8931 9225 9233

9272 9439 9510 9553 9829

9838.