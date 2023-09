നിർമൽ ലോട്ടറി NR 348 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Nirmal Lottery Results NR 348

നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) ND 203263 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

NA 203263 NB 203263 NC 203263 NE 203263 NF 203263

NG 203263 NH 203263 NJ 203263 NK 203263 NL 203263

NM 203263

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NM 428496 (KASARAGOD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NA 114508 (VAIKKOM)

2) NB 622895 (KOTTAYAM)

3) NC 804765 (PATHANAMTHITTA)

4) ND 851466 (VAIKKOM)

5) NE 513065 (PUNALUR)

6) NF 962095 (IDUKKI)

7) NG 527426 (KARUNAGAPALLY)

8) NH 117554 (CHITTUR)

9) NJ 777233 (THIRUR)

10) NK 165827 (KOLLAM)

11) NL 567943 (PALAKKAD)

12) NM 794572 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0314 0329 1112 1550 1667

2519 2937 3091 3670 3751

4844 5210 6365 6530 7095

7668 8033 9346

5th Prize-Rs :1000/-

0758 0944 1064 1306 1480

1589 2281 2518 2860 2952

3394 3590 3591 3850 4219

4296 4324 4679 5727 6025

6065 6320 6601 7163 7724

8029 8074 8393 8421 8429

8533 8535 8739 9579 9676

9829

6th Prize-Rs :500/-

0003 0141 0161 0392 0609

0701 0719 0943 1031 1102

1104 1321 1385 1425 1684

1965 2019 2128 2326 2465

2503 2556 2714 2801 2852

2973 3118 3196 3324 3415

3484 3565 3596 3869 4481

4507 4527 4574 4795 4994

5525 5711 5738 5802 5815

5869 6010 6062 6071 6084

6158 6159 6295 6659 6757

6987 7058 7244 7396 7398

7475 7563 7671 7674 7786

8199 8224 8823 8849 8894

9118 9140 9336 9354 9428

9523 9590 9696 9731

7th Prize-Rs :100/-

0040 0105 0144 0187 0209

0270 0281 0296 0299 0437

0472 0540 0595 0770 0772

0817 0829 1354 1355 1545

1709 1710 1799 1945 2071

2099 2313 2332 2423 2586

2666 2691 2734 2790 2831

2888 2931 3055 3061 3067

3320 3380 3540 3586 3649

3896 3922 4009 4101 4105

4123 4276 4340 4342 4398

4450 4465 4531 4573 4816

4834 4907 4945 5044 5102

5222 5297 5443 5618 5709

5739 5877 5937 6124 6271

6428 6440 6537 6688 6927

7258 7340 7365 7763 7782

7790 7813 7890 7939 8000

8055 8116 8161 8212 8229

8483 8528 8559 8596 8687

8746 8772 8820 8912 8942

8944 8995 9015 9016 9083

9146 9264 9265 9410 9463

9516 9517 9587 9669 9687

9706 9718