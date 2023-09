കാരുണ്യ ലോട്ടറി KR 621 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Karunya Lottery Results KR 621

കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-621st DRAW held on:- 30/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/-

1) KR 713201 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 713201 KO 713201 KP 713201 KS 713201 KT 713201

KU 713201 KV 713201 KW 713201 KX 713201 KY 713201

KZ 713201

2nd Prize Rs :500000/-

1) KU 495426 (GURUVAYOOR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 817111 (KASARAGOD)

2) KO 909513 (CHITTUR)

3) KP 417495 (WAYANADU)

4) KR 210526 (THRISSUR)

5) KS 192416 (THRISSUR)

6) KT 373073 (ALAPPUZHA)

7) KU 450001 (KOLLAM)

8) KV 163226 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) KW 118496 (ATTINGAL)

10) KX 254451 (ERNAKULAM)

11) KY 427131 (KOTTAYAM)

12) KZ 459136 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0553 1467 2269 3516 3863

4823 4852 5622 5875 6248

6474 7097 7499 7689 7892

8155 8915 9601

5th Prize-Rs :2000/-

1597 4033 5460 6460 7042

7054 7684 8737 9474 9842

6th Prize-Rs :1000/-

1520 1699 1947 2987 3746

3772 4023 4077 5842 6126

6244 7357 8314 8442

7th Prize-Rs :500/-

0013 0045 0096 0115 0381

0679 0890 0992 0999 1108

1133 1425 1581 1601 1626

1692 2028 2607 2696 3262

3339 3556 3614 3669 3756

3782 3815 3920 4066 4281

4462 4506 4566 4672 4673

4787 4946 5150 5186 5229

5244 5318 5419 5723 5893

5974 6089 6209 6520 6626

6692 6716 6941 6942 7103

7105 7254 7340 7671 7733

7897 8301 8509 8600 8609

8683 8850 8910 8922 8995

9094 9163 9203 9217 9308

9413 9457 9612 9698 9808

8th Prize-Rs :100/-

0051 0085 0346 0477 0611

0783 0943 0991 1046 1206

1214 1243 1295 1380 1489

1559 1562 1761 1789 1961

2113 2124 2143 2217 2275

2346 2352 2398 2433 2469

2716 2774 2849 2850 2936

3065 3074 3208 3257 3285

3400 3412 3505 3534 3578

3736 3866 3939 4013 4149

4185 4390 4468 4492 4609

4704 4733 4777 4988 5048

5063 5350 5484 5523 5543

5552 5728 5866 5926 5954

5963 6021 6070 6179 6224

6252 6305 6351 6352 6373

6394 6416 6423 6459 6656

6746 6768 6808 6921 6973

7011 7073 7081 7149 7241

7400 7603 7614 7877 8027

8058 8071 8124 8231 8451

8596 8668 8849 8867 8949

8956 9068 9120 9332 9371

9477 9511 9673 9691 9718

9737 9753 9828 9928

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.