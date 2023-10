സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി SS 383 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Sthree Sakthi Lottery SS 383 Results

സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-383rd DRAW held on:- 03/10/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/-

1) SD 787439 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 787439 SB 787439 SC 787439SE 787439SF 787439 SG 787439 SH 787439SJ 787439 SK 787439SL 787439 SM 787439

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SG 340045 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

1130 1180 1194 1575 2656 2825 3453 4928 5031 5414 6233 6810 7353 7670 7985 8357 8682 9578

4th Prize-Rs :2000/-

0328 0933 2362 3778 5054 5894 6812 7422 7754 9570

5th Prize-Rs :1000/-

1240 1646 1775 1938 2902 3404 3621 3711 4160 4672 5044 5417 6232 6669 7466 7604 8010 9674 9694 9996

6th Prize-Rs :500/-

0088 0142 0243 0679 0862 1273 1672 1673 1925 2095 2286 2322 2575 2627 3051 3113 3294 3533 3897 4182 4665 4769 4857 4886 4940 5018 5454 5556 6064 6199 6425 6643 6704 6866 7046 7268 7459 7815 8011 8285 8354 8423 8456 8688 8779 8996 9056 9325 9382 9412 9454 9970

7th Prize-Rs :200/-

0170 0221 0274 0411 0527 1157 1169 1484 1551 1833 1918 2311 2465 2655 2788 3266 3968 4032 4265 4275 4474 4532 4564 4680 4745 4860 4945 5167 5179 5443 5622 5916 6127 6474 6790 6914 7486 7544 7765 8269 8743 8771 8867 8960 9818

8th Prize-Rs :100/-

0108 0341 0371 0463 0484 0509 0511 0558 0612 0626 0642 0717 0739 0943 1059 1105 1144 1148 1204 1233 1255 1361 1698 1793 1823 1871 1956 2078 2102 2153 2197 2273 2536 2573 2586 2645 2797 2843 2865 2887 3061 3126 3172 3299 3441 3477 3496 3534 3563 3604 3739 3903 3960 4179 4181 4192 4279 4299 4311 4443 4453 4542 4632 4802 4961 5009 5033 5076 5247 5410 5418 5529 5707 6037 6206 6281 6358 6420 6447 6561 6673 6694 6697 6724 6755 6956 6990 6993 7357 7359 7424 7463 7496 7591 7695 7701 7768 7907 7962 7974 8090 8201 8237 8353 8413 8437 8500 8608 8754 8784 8810 8852 8915 9016 9184 9227 9274 9288 9315 9394 9399 9447 9562 9692 9883 9926

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.