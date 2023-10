കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി KN 490 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Karunya Plus Lottery Results KN 490

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-490th DRAW held on:- 05/10/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/-

1) PB 294042 (THIRUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PA 294042 PC 294042 PD 294042PE 294042PF 294042 PG 294042 PH 294042PJ 294042 PK 294042PL 294042 PM 294042

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PK 617450 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 692750 (MALAPPURAM) 2) PB 313048 (NEYYATTINKARA) 3) PC 306777 (GURUVAYOOR) 4) PD 990965 (ADIMALY) 5) PE 455434 (ERNAKULAM) 6) PF 892646 (MOOVATTUPUZHA) 7) PG 647060 (KANNUR) 8) PH 964956 (WAYANADU) 9) PJ 742090 (ATTINGAL) 10) PK 913682 (PATTAMBI) 11) PL 716518 (IRINJALAKUDA) 12) PM 648205 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0572 0576 0755 1831 1910 2214 3231 3548 3924 5087 5632 5653 7027 7600 7804 8599 8679 9473

5th Prize-Rs :1000/-

0237 0342 0441 0446 0514 1309 1429 1746 2330 2407 2481 2547 2561 2760 2959 3042 3837 3977 4384 4488 5592 5679 5814 6027 6419 6436 6701 6862 6881 7556 7935 8866 9216 9846

6th Prize-Rs :500/-

0076 0313 0402 0530 0752 0779 0914 0987 0989 1095 1195 1218 1369 1455 1510 1569 1755 1790 1843 1860 2275 2341 2377 2604 2965 3077 3272 3278 3298 3329 3336 3445 3555 3917 4089 4098 4115 4329 4491 4548 4704 4726 5462 5541 5644 5716 5750 5752 6011 6192 6432 6555 6651 6715 6831 6927 7084 7189 7209 7219 7492 7593 7893 8031 8116 8253 8267 8321 8464 8477 8627 8770 8972 9082 9384 9506 9631 9641 9819 9839

7th Prize-Rs :100/-

0025 0071 0083 0115 0159 0187 0348 0400 0417 0527 0584 0599 0781 0803 0820 0949 1032 1072 1197 1406 1480 1667 1798 1859 1888 1909 2009 2079 2143 2157 2396 2508 2516 2683 2746 2752 2853 2854 2984 3000 3003 3049 3092 3119 3226 3235 3245 3253 3279 3551 3610 3618 3904 4085 4127 4215 4350 4515 4605 4621 4640 4670 5066 5106 5111 5143 5245 5256 5517 5670 5805 5832 6003 6460 6507 6586 6613 6615 6640 6691 6808 6828 6854 6902 6914 6952 6958 7017 7065 7202 7253 7408 7469 7636 7655 7657 7664 7692 7696 7708 8052 8208 8250 8317 8478 8521 8567 8592 8683 8836 8851 8870 8874 8919 8961 8966 9035 9076 9172 9225 9267 9496 9511 9525 9537 9634

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.