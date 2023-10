നിർമൽ ലോട്ടറി NR 349 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: Nirmal Lottery Results NR 349

നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NZ 929546 (THIRUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

NN 929546 NO 929546 NP 929546 NR 929546 NS 929546

NT 929546 NU 929546 NV 929546 NW 929546 NX 929546

NY 929546

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NO 627075 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 135963 (PATTAMBI)

2) NO 446913 (PATTAMBI)

3) NP 376286 (ERNAKULAM)

4) NR 513223 (CHITTUR)

5) NS 719350 (PATTAMBI)

6) NT 678738 (GURUVAYOOR)

7) NU 634083 (KOLLAM)

8) NV 785984 (IRINJALAKUDA)

9) NW 410584 (KOLLAM)

10) NX 928491 (THIRUR)

11) NY 286685 (ADOOR)

12) NZ 340003 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0019 2341 2743 2775 3024

4110 4561 5743 6110 6160

6951 7589 7691 7725 7949

7999 8039 8676

5th Prize-Rs :1000/-

0398 0447 0802 0872 0967

1128 1673 1774 1845 2342

2373 3733 4617 4774 4899

4923 5575 5819 5988 6069

6149 6150 6689 6700 6857

7479 8132 8256 8351 8407

8673 8861 9095 9297 9422

9945

6th Prize-Rs :500/-

0163 0176 0274 0836 1125

1413 1426 1608 1712 1726

1741 1794 1975 2513 2574

2769 3055 3138 3182 3273

3331 3339 3792 3957 4013

4042 4082 4477 4530 4548

4572 4591 4600 4621 4671

4699 4860 5123 5190 5630

5951 5979 6272 6287 6358

6669 6730 6776 7124 7240

7244 7256 7276 7555 7601

7849 7857 7873 8017 8051

8142 8220 8309 8512 8528

8535 8551 8576 8684 8715

9065 9123 9129 9332 9524

9542 9631 9654 9740

7th Prize-Rs :100/-

0034 0054 0056 0075 0209

0247 0382 0532 0641 0672

0700 0774 0837 0889 0946

1010 1111 1151 1289 1371

1388 1404 1440 1545 1575

1579 1661 1714 1799 1801

1802 1864 1999 2141 2411

2412 2522 2541 2690 3028

3113 3152 3373 3571 3704

3869 3993 4160 4251 4377

4455 4496 4523 4539 4651

4716 4750 4856 4976 5029

5035 5055 5059 5122 5125

5248 5295 5456 5584 5716

5821 5885 5915 5923 5935

6173 6195 6246 6249 6298

6302 6304 6563 6690 6891

7000 7082 7135 7137 7327

7375 7383 7414 7448 7582

7600 7614 7615 7679 7736

7753 7944 8119 8154 8156

8303 8365 8452 8503 8950

9148 9180 9301 9357 9406

9511 9528 9795 9836 9848

9856 9891