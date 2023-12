ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FH 500192 (KASARAGOD)

Cons Prize-Rs :8000/-

FA 500192 FB 500192 FC 500192 FD 500192 FE 500192

FF 500192 FG 500192 FJ 500192 FK 500192 FL 500192

FM 500192

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FE 563538 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0143 0198 0931 1466 1511

1697 1770 2047 2254 2463

2564 2942 4163 4186 4850

5176 5444 5570 5889 7044

7990 8446 9574

4th Prize-Rs :2000/-

2383 3588 3980 5164 5940

6300 6663 7240 7662 8913

9016 9840

5th Prize-Rs :1000/-

0065 0091 0184 2184 2557

2588 3025 3209 3402 3451

3717 4247 4707 5192 5827

5955 6160 6184 7070 9120

9293 9327 9362 9699

6th Prize-Rs :500/-

0026 0124 0144 0179 0307

0330 0512 0576 0850 0856

0911 0937 1115 1139 1247

1725 1726 1832 1859 2292

2437 2471 2479 2595 2664

2854 2878 2923 2952 3291

3407 3410 3544 3758 3918

3967 4138 4400 4435 4534

4564 4618 4814 4920 4989

5011 5117 5410 5938 5951

5971 5973 6009 6097 6182

6207 6507 6660 6701 6923

7028 7097 7302 7499 7537

7538 7585 7663 7691 7867

7917 8187 8195 8379 8426

8460 8510 8530 8636 8642

8651 8862 8954 9007 9010

9034 9058 9067 9071 9169

9384 9662 9808 9825 9854

9890

7th Prize-Rs :100/-

0003 0064 0079 0188 0208

0333 0489 0530 0545 0746

0800 0818 1187 1334 1368

1811 1813 1887 1935 2122

2151 2252 2277 2298 2343

2379 2447 2490 2559 2609

2610 2622 2628 2687 2795

2916 3002 3028 3164 3324

3338 3453 3565 3671 3738

3748 3774 3878 3962 3973

4008 4048 4075 4200 4393

4485 4613 4709 4727 4749

4879 4953 4992 5043 5068

5119 5129 5146 5257 5261

5316 5326 5329 5457 5631

5657 5714 5839 6221 6280

6288 6327 6515 6522 6589

6597 6634 6753 6795 6840

6999 7120 7344 7447 7489

7689 7710 7728 7758 7807

7883 7991 8064 8153 8176

8230 8270 8620 8653 8665

8806 9021 9053 9069 9123

9176 9215 9319 9461 9564

9691 9757 9798 9806 9810

9990