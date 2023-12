കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-499th DRAW held on:- 07/12/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) PR 528870 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/- PN 528870PO 528870PP 528870 PS 528870PT 528870 PU 528870PV 528870PW 528870PX 528870PY 528870 PZ 528870

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PT 171859 (MALAPPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 200519 (PATHANAMTHITTA) 2) PO 278654 (THAMARASSERY) 3) PP 816235 (THRISSUR) 4) PR 483167 (THAMARASSERY) 5) PS 523858 (MOOVATTUPUZHA) 6) PT 425190 (MALAPPURAM) 7) PU 317192 (NEYYATTINKARA) 8) PV 819745 (KANHANGAD) 9) PW 900042 (THRISSUR) 10) PX 701629 (IDUKKI) 11) PY 900498 (THRISSUR) 12) PZ 288906 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0879 0935 1037 2660 2691 3048 3237 3542 4117 6659 7614 7931 7955 8821 8910 9110 9717 9926

5th Prize-Rs :1000/- 0228 0915 0973 1051 1300 1359 1557 2137 2319 2785 2940 3128 3262 3446 3683 3802 3918 4311 4803 5342 5928 7011 7420 7596 7646 7649 7776 8466 8911 8922 9066 9767 9938 9957

6th Prize-Rs :500/- 0065 0098 0135 0268 0369 0418 0528 0748 0937 1072 1122 1182 1217 1361 1943 1968 2068 2126 2186 2219 2328 2335 2515 2625 2753 3169 3312 3601 3867 3895 4049 4266 4444 4484 4696 4990 5277 5625 5658 5966 6113 6172 6185 6358 6484 6509 6674 6892 7394 7506 7529 7898 8038 8107 8166 8260 8268 8359 8396 8476 8512 8711 8734 8743 8786 8865 8940 8948 8973 8995 9082 9264 9327 9405 9594 9596 9791 9843 9850 9943

7th Prize-Rs :100/- 0127 0178 0221 0271 0383 0402 0438 0477 0593 0641 0756 1135 1314 1499 1530 1619 1632 1710 1761 1866 1947 1969 1987 1990 2027 2049 2058 2196 2341 2380 2386 2481 2681 2745 2758 2791 2860 2884 3073 3121 3494 3608 3635 3661 3662 3668 3766 3778 3934 4051 4065 4086 4104 4240 4326 4348 4381 4393 4449 4499 4567 4632 4671 4836 4922 5154 5349 5473 5717 5740 5784 5804 6019 6027 6097 6218 6221 6264 6268 6318 6335 6359 6398 6412 6587 6667 6671 6729 6858 7110 7188 7215 7306 7407 7429 7479 7501 7658 7743 7754 7796 7806 8015 8025 8229 8254 8263 8404 8693 8732 8890 8958 9000 9021 9108 9113 9257 9260 9312 9385 9514 9526 9820 9839 9849 9890

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.