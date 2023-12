നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-358th DRAW held on:- 08/12/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) NK 664947 (CHITTUR)



Cons Prize-Rs :8000/- NA 664947 NB 664947NC 664947 ND 664947NE 664947 NF 664947 NG 664947NH 664947NJ 664947 NL 664947 NM 664947



2nd Prize Rs :1000000/- 1) NH 216727 (THRISSUR)



3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 479485 (IDUKKI) 2) NB 996853 (ERNAKULAM) 3) NC 869503 (KARUNAGAPALLY) 4) ND 308942 (PAYYANUR) 5) NE 269627 (GURUVAYOOR) 6) NF 912124 (KAYAMKULAM) 7) NG 847172 (THRISSUR) 8) NH 565340 (THIRUVANANTHAPURAM) 9) NJ 926567 (KOTTAYAM) 10) NK 856376 (KOLLAM) 11) NL 568705 (THRISSUR) 12) NM 264718 (IDUKKI)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0807 1141 2690 2695 4109 4110 5271 5280 5711 6586 7233 7258 7961 8032 8245 8922 9234 9624

5th Prize-Rs :1000/- 0910 1014 1286 1387 1427 1473 2006 2383 2838 2956 3270 3805 4049 4076 4346 4803 4860 5218 5880 6273 6531 7301 7307 7693 7932 7946 7963 8139 8168 8382 8695 8841 9076 9099 9144 9453



6th Prize-Rs :500/- 0009 0624 0986 1164 1456 1803 1924 2001 2102 2199 2334 2699 2716 2727 2896 2928 3167 3304 3317 3597 3613 3734 3777 3801 3885 4019 4030 4224 4368 4386 4562 4611 5109 5118 5166 5183 5601 5691 5781 5865 5904 6147 6173 6313 6354 6363 6435 6447 6828 6841 6862 6897 6916 6929 7240 7425 7449 7498 7533 7573 7580 7652 7854 7926 7972 8120 8140 8187 8376 8419 8435 8549 8557 8895 9059 9429 9561 9768 9794



7th Prize-Rs :100/- 0019 0165 0181 0189 0337 0389 0443 0502 0526 0575 0664 0679 0685 0930 1437 1477 1614 1616 1652 1702 1746 1999 2017 2046 2066 2085 2100 2184 2377 2396 2423 2491 2506 2531 2592 2863 3242 3308 3371 3476 3560 3630 3644 3661 3674 3732 3882 3976 3991 4015 4032 4082 4168 4239 4372 4437 4525 4590 4632 4767 5094 5162 5181 5345 5405 5425 5657 5668 5777 5870 6357 6373 6437 6474 6530 6613 6617 6665 6670 6699 6722 6743 6861 6900 6970 6974 6993 7112 7229 7363 7385 7460 7546 7647 7745 7778 8031 8054 8136 8158 8190 8258 8271 8393 8771 8798 8833 8858 9013 9131 9153 9273 9277 9297 9301 9337 9417 9773 9837 9965 9974 9999



The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.