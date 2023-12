കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.



1st Prize Rs :8000000/- 1) KO 108952 (PATTAMBI)

Cons Prize-Rs :8000/- KN 108952 KP 108952 KR 108952 KS 108952 KT 108952

KU 108952 KV 108952 KW 108952 KX 108952 KY 108952

KZ 108952

2nd Prize Rs :500000/- 1) KU 890864 (KAYAMKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 519470 (CHITTUR)

2) KO 388768 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) KP 100376 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) KR 852852 (ATTINGAL)

5) KS 772018 (ALAPPUZHA)

6) KT 738060 (KATTAPPANA)

7) KU 158069 (THRISSUR)

8) KV 146071 (KOLLAM)

9) KW 293438 (NEYYATTINKARA)

10) KX 212838 (THIRUVANANTHAPURAM)

11) KY 306232 (NEYYATTINKARA)

12) KZ 417172 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0204 0437 1642 1668 2665

2769 3078 3161 4146 5563

5886 6046 6577 6859 7600

7778 8716 9098

5th Prize-Rs :2000/-

0593 2668 5178 5258 5952

6024 6056 8106 8169 8507

6th Prize-Rs :1000/- 0621 0695 2630 2689 3269

5115 6329 7006 7450 7613

7914 8794 9353 9536

7th Prize-Rs :500/-

0192 0248 0379 0510 0631

0702 0819 0856 0968 0987

1020 1046 1073 1145 1421

1581 1603 1656 1741 1938

1958 1990 2363 2378 2541

2885 2955 3079 3154 3280

3406 3539 3734 3837 4421

4717 4809 4895 5195 5196

5277 5667 5739 5839 5946

5968 6141 6370 6430 6494

6526 6552 6763 6879 6893

6908 6910 6928 7005 7191

7236 7441 7445 7660 7959

8056 8100 8185 8907 8961

8965 9023 9035 9036 9118

9137 9317 9487 9696 9979

8th Prize-Rs :100/-

0014 0060 0261 0359 0438

0513 0528 0757 0777 1050

1075 1144 1170 1343 1365

1425 1462 1491 1555 1663

1735 1831 1915 1931 1957

2022 2042 2056 2065 2113

2196 2240 2246 2260 2301

2428 2508 2529 2567 2608

2777 2913 2960 3061 3119

3300 3555 3598 3639 3756

4253 4279 4317 4371 4381

4449 4461 4513 4569 4674

4689 4741 5440 5489 5522

5597 5726 5766 5808 5852

5943 6032 6061 6143 6397

6480 6629 6636 6790 6811

6849 6855 7094 7107 7171

7231 7238 7260 7610 7692

7697 7767 7856 7918 7924

8013 8027 8109 8212 8220

8225 8241 8261 8320 8354

8358 8396 8458 8487 8601

8676 8799 8825 8940 9039

9090 9115 9368 9695 9789

9837 9911 9924 9997.