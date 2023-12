അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.



1st Prize Rs :7000000/- 1) AA 480566 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/- AB 480566 AC 480566 AD 480566 AE 480566 AF 480566

AG 480566 AH 480566 AJ 480566 AK 480566 AL 480566

AM 480566

2nd Prize Rs :500000/- 1) AE 907525 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) AA 164518 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) AB 374577 (KOLLAM)

3) AC 927351 (KANNUR)

4) AD 281722 (CHITTUR)

5) AE 324786 (VADAKARA)

6) AF 170471 (KOLLAM)

7) AG 861287 (PAYYANUR)

8) AH 741225 (KAYAMKULAM)

9) AJ 230593 (NEYYATTINKARA)

10) AK 779510 (PATTAMBI)

11) AL 737207 (PATHANAMTHITTA)

12) AM 919973 (THIRUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0632 1566 2106 2419 2987

3364 3931 4242 4528 4926

5300 7616 8029 8472 8954

9019 9260 9687

5th Prize-Rs :2000/-

0712 1919 2901 8334 8541

9356 9857

6th Prize-Rs :1000/-

0100 0506 0870 1315 2228

2829 3977 3994 4290 4549

4959 5061 5585 5587 5873

5902 6637 6935 7362 7435

7664 8026 9439 9652 9866

9928

7th Prize-Rs :500/-

0346 0635 0659 0701 0716

0977 1175 1342 1370 1556

1736 1859 2286 2403 2599

2667 2765 2783 3122 3401

3424 3467 3530 3553 3633

3699 3768 3899 4069 4209

4276 4493 4847 4996 5019

5074 5109 5119 5476 5521

5576 5597 6086 6102 6279

6346 6402 6731 6771 6811

6881 6929 7351 7747 7775

7948 7999 8032 8185 8222

8358 8409 8610 8640 8790

8920 9210 9271 9456 9746

9751 9780

8th Prize-Rs :100/- 0050 0078 0113 0221 0266

0308 0328 0332 0377 0702

0738 1030 1185 1247 1346

1468 1818 1829 1867 1898

1916 1953 1971 2034 2120

2154 2160 2180 2194 2272

2298 2396 2504 2650 2702

2733 2749 2869 3436 3534

3826 3831 3861 3926 3966

4049 4139 4158 4224 4313

4422 4444 4490 4496 4589

4687 4727 4820 4945 4976

5044 5200 5429 5580 5739

5752 5768 5835 5837 5927

6136 6233 6257 6265 6305

6590 6738 6943 6998 7062

7115 7154 7223 7247 7344

7347 7503 7627 7649 7765

7789 7845 7885 7928 8028

8070 8176 8180 8229 8497

8514 8616 8744 8810 8886

8896 8931 9014 9064 9106

9109 9168 9186 9211 9299

9434 9482 9497 9543 9829

9834 9940 9984.