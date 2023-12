വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WS 633441 (IDUKKI)

Cons Prize-Rs :8000/-

WN 633441 WO 633441 WP 633441 WR 633441 WT 633441 WU 633441 WV 633441 WW 633441 WX 633441 WY 633441 WZ 633441

2nd Prize Rs :500000/-

1) WR 670156 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WN 222017 (KASARAGOD)

2) WO 484754 (THIRUR)

3) WP 420309 (WAYANADU)

4) WR 975167 (THAMARASSERY)

5) WS 848271 (PAYYANUR)

6) WT 171197 (PALAKKAD)

7) WU 875283 (CHERTHALA)

8) WV 478505 (THAMARASSERY)

9) WW 920617 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) WX 901079 (KASARAGOD)

11) WY 227822 (THRISSUR)

12) WZ 571947 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1351 1663 1881 3524 3841

3902 4070 4147 4151 4185

4361 5335 5365 5669 9226

9590 9612 9938

5th Prize-Rs :2000/-

1168 1540 3923 4413 4592

5127 6566 8943 9083 9229

6th Prize-Rs :1000/-

0206 0963 2396 2414 2829

3229 3500 3757 5755 7218

8316 8395 8855 9795

7th Prize-Rs :500/-

0354 0513 0569 0742 1128

1298 1340 1347 1368 1449

1453 1469 1578 1639 1683

1836 2028 2084 2242 2290

2322 2428 2467 2566 2780

2947 3122 3299 3309 3460

3749 3829 3871 4078 4134

4244 4249 4430 4516 4694

4813 4912 5192 5389 5464

5698 5790 5923 5986 6054

6113 6141 6215 6353 6646

6913 7274 7285 7327 7376

7491 7633 7737 7847 7890

8036 8432 8470 8756 8921

9199 9281 9289 9438 9450

9457 9650 9745 9776 9829

9959 9966

8th Prize-Rs :100/-

0003 0087 0227 0236 0244

0298 0348 0356 0371 0669

0747 0924 0957 0983 1029

1069 1181 1224 1232 1600

1694 1738 1797 1884 1980

1986 2119 2183 2251 2255

2343 2372 2399 2405 2492

2612 2749 2763 2835 2863

2892 3016 3038 3054 3078

3112 3211 3214 3311 3314

3608 3753 3789 3802 3813

3837 3845 3936 3975 3978

4227 4415 4522 4642 4807

5036 5077 5263 5358 5376

5478 5493 5560 5697 5723

5839 5926 6044 6049 6069

6135 6210 6218 6308 6394

6433 6447 6620 6694 6906

6958 7010 7035 7119 7146

7224 7310 7350 7481 7857

7972 8187 8394 8517 8529

8557 8590 8605 8648 8693

8711 8880 8949 9051 9148

9240 9397 9523 9596 9632

9711 9735 9771 9845 9912

9920

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.