സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SC 374715 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 374715 SB 374715 SD 374715 SE 374715 SF 374715

SG 374715 SH 374715 SJ 374715 SK 374715 SL 374715 SM 374715

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SM 159401 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0215 0252 0776 1239 1356

1370 2151 2400 2637 2776

5296 6806 7687 8008 8879

9117 9422 9479

4th Prize-Rs :2000/-

1593 2115 4187 6240 6954

7507 8500 8663 9560 9878

5th Prize-Rs :1000/-

0171 0622 0671 0742 1133

1326 1350 2386 3215 5389

5417 6142 6581 6922 7317

7394 7789 7791 7956 8878

6th Prize-Rs :500/-

0002 0237 0289 1177 1267

1362 1742 1772 2278 2328

2441 2540 2727 2830 3085

3620 3834 3874 4030 4117

4362 4646 5017 5044 5096

5181 5487 5605 6441 6482

6580 6609 6860 7005 7129

7162 7440 7545 7690 7835

7958 7959 8399 8405 8647

8844 8903 8979 9153 9420

9892 9963

7th Prize-Rs :200/-

0008 0088 0243 0278 0499

0658 0764 1015 1283 1549

1646 2021 2174 2454 2841

3105 3113 3141 3191 3469

3791 4011 4510 5343 5907

6150 6334 6619 6945 7217

7239 7322 7527 8031 8082

8262 8613 8618 8722 8957

9039 9101 9577 9654 9809

8th Prize-Rs :100/-

0036 0180 0181 0369 0450

0520 0566 0567 0651 0694

0745 0901 0914 0939 1021

1093 1129 1188 1223 1337

1425 1504 1568 1649 1655

1779 1795 1799 1936 2064

2180 2360 2463 2478 2562

2610 2621 2644 2845 2880

2944 2966 3002 3033 3188

3213 3235 3313 3345 3370

3396 3470 3535 3867 3997

4225 4250 4299 4459 4471

4643 4738 4755 4891 4933

5011 5037 5107 5129 5551

5643 5780 5816 5920 5923

6264 6344 6355 6419 6475

6629 6637 6764 6778 6858

6932 7054 7136 7181 7216

7447 7487 7555 7639 7714

7761 7812 7860 7864 7924

7948 7949 8153 8280 8619

8698 8699 8707 8716 8730

8784 8791 8887 8994 9069

9150 9168 9316 9476 9571

9637 9698 9705 9712 9751

9835

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.