ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FO 787010 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

FN 787010 FP 787010 FR 787010 FS 787010 FT 787010

FU 787010 FV 787010 FW 787010 FX 787010 FY 787010

FZ 787010

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FX 379715 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0332 0394 0585 0981 1150

1236 2001 2288 2801 3663

4170 4762 5645 6096 6859

7781 7809 7901 7939 8793

8828 9511 9803

4th Prize-Rs :2000/-

0605 2416 2835 3325 3522

4085 4550 5521 6351 6828

7208 8167

5th Prize-Rs :1000/-

0820 1589 1950 2254 2612

2708 2869 3575 3654 3681

5023 5778 5781 6347 7384

7505 7714 8746 9059 9067

9070 9266 9405 9510

6th Prize-Rs :500/-

0020 0125 0166 0181 0215

0642 0715 0815 0874 0977

1004 1115 1221 1378 1489

1626 1679 1855 1863 1874

2086 2499 2552 2649 2745

2825 2894 3029 3033 3398

3486 3621 3623 3652 3763

4029 4156 4278 4305 4312

4549 4560 4658 4698 4699

4712 4909 4959 5101 5187

5304 5407 5500 5630 5993

6258 6527 6694 6910 6968

7056 7086 7092 7154 7175

7397 7452 7462 7470 7641

7881 7915 7923 8021 8033

8080 8086 8332 8444 8484

8531 8731 8841 8942 9018

9043 9103 9470 9479 9486

9529 9613 9652 9726 9825

9961

7th Prize-Rs :100/-

0225 0304 0371 0433 0449

0493 0494 0655 0695 0775

0778 0948 1212 1214 1235

1242 1319 1392 1429 1517

1639 2101 2117 2225 2410

2445 2501 2513 2569 2665

2752 2845 2848 3000 3336

3439 3651 3667 3716 3882

3924 4197 4318 4383 4489

4526 4536 4595 4640 4642

4671 4692 4750 4998 5017

5088 5127 5218 5219 5280

5297 5427 5529 5590 5734

5816 5962 6026 6169 6297

6310 6320 6337 6377 6532

6630 6748 6750 6817 6866

7190 7252 7386 7392 7453

7471 7550 7609 7718 7788

7790 7854 7857 7864 8117

8153 8202 8245 8307 8528

8529 8560 8618 8678 8744

8773 8809 8881 8946 9002

9016 9081 9108 9244 9284

9290 9299 9337 9339 9371

9418 9549 9670 9722 9824

9907