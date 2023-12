കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PL 526666 (NEYYATTINKARA)

Cons Prize-Rs :8000/-

PA 526666 PB 526666 PC 526666 PD 526666 PE 526666

PF 526666 PG 526666 PH 526666 PJ 526666 PK 526666

PM 526666

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PJ 364571 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 479847 (MOOVATTUPUZHA)

2) PB 401965 (ALAPPUZHA)

3) PC 389074 (KOLLAM)

4) PD 222771 (KANNUR)

5) PE 316368 (NEYYATTINKARA)

6) PF 719235 (WAYANADU)

7) PG 324154 (ADOOR)

8) PH 192155 (KOLLAM)

9) PJ 183163 (KOTTAYAM)

10) PK 678472 (PATTAMBI)

11) PL 361719 (KANNUR)

12) PM 309212 (ADIMALY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0552 0785 2490 2518 2911

4593 4664 4888 4889 4946

5285 5356 5672 5944 6318

7379 7459 9618

5th Prize-Rs :1000/-

1036 1540 1574 2057 2583

2607 2840 3030 3063 4051

4338 4496 4971 5037 6101

6348 6516 6845 7021 7612

7877 8182 8402 8405 8435

8476 8484 8659 9097 9409

9514 9524 9868 9957

6th Prize-Rs :500/-

0007 0025 0043 0302 0415

0524 0599 0661 0976 1024

1102 1275 1307 1321 1395

1408 1596 2016 2203 2250

2419 2429 2494 2646 2696

3188 3336 3337 3360 3429

3670 3695 3784 4090 4336

4454 4570 4643 4704 4802

4929 5060 5324 5394 5601

5649 5666 5757 5884 5925

6173 6190 6249 6326 6411

6701 6806 6883 7076 7179

7256 7579 7629 7670 7778

8046 8123 8229 8415 8746

8787 8933 9210 9411 9446

9511 9725 9765 9884 9907

7th Prize-Rs :100/-

0073 0115 0270 0278 0316

0403 0488 0526 0673 0719

0722 0786 0939 0965 1123

1279 1313 1330 1434 1459

1591 1600 1609 1625 1713

1785 1796 2033 2059 2438

2446 2453 2499 2505 2511

2544 2574 2789 2793 2805

2885 2910 2948 2981 3001

3146 3192 3350 3385 3471

3555 3962 4148 4296 4341

4497 4523 4536 4542 4572

4592 4651 4675 4717 4805

4829 4852 4965 4994 5017

5210 5346 5387 5416 5502

5505 5587 5595 5739 5805

5878 5940 5983 6324 6606

6809 7038 7079 7129 7343

7363 7370 7413 7516 7618

7809 7862 7955 7977 8025

8066 8184 8275 8438 8443

8486 8544 8564 8741 8780

8878 8971 8974 9052 9059

9115 9122 9162 9280 9311

9422 9426 9455 9460 9572

9931