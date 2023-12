കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.



1st Prize Rs :8000000/- 1) KL 256541 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 256541 KB 256541 KC 256541 KD 256541 KE 256541

KF 256541 KG 256541 KH 256541 KJ 256541 KK 256541 KM 256541

2nd Prize Rs :500000/- 1) KG 421205 (ALAPPUZHA)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 975417 (KANHANGAD)

2) KB 100219 (IDUKKI)

3) KC 140285 (KOTTAYAM)

4) KD 132096 (NEYYATTINKARA)

5) KE 271765 (PUNALUR)

6) KF 799412 (KANNUR)

7) KG 368305 (ERNAKULAM)

8) KH 404782 (PALAKKAD)

9) KJ 484021 (IRINJALAKUDA)

10) KK 399519 (MALAPPURAM)

11) KL 634757 (WAYANADU)

12) KM 138956 (KOTTAYAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0285 0439 0891 1129 1299

2178 2231 2377 3175 4912

4920 6085 6240 6783 7541

7909 8519 9287

5th Prize-Rs :2000/- 1964 2010 2359 2978 3039

5640 7597 8479 9101 9774

6th Prize-Rs :1000/- 0440 0766 0813 1000 1089

2972 3278 3436 5010 6058

8287 9429 9622 9648

7th Prize-Rs :500/- 0057 0098 0326 0376 0467

0594 0638 0847 0929 0972

1296 1384 1403 1420 1450

1486 1735 1771 1870 1874

1952 2011 2022 2090 2151

2216 2244 2382 2518 2533

2814 2988 3008 3140 3222

3227 3693 3712 3793 3796

3933 4046 4047 4066 4075

4136 4140 4331 4811 5017

5327 5343 5688 5848 6024

6081 6162 6223 6330 6427

6501 6813 6830 6999 7063

7223 7404 7585 7689 7693

7826 8146 8332 8498 8522

9145 9162 9228 9670 9886

8th Prize-Rs :100/- 0031 0037 0342 0466 0651

0713 0741 0817 0825 0892

1126 1237 1257 1446 1485

1493 1601 1683 1777 1809

1824 1847 1908 1966 1979

2016 2107 2153 2340 2399

2608 2618 2687 2762 2832

3156 3179 3197 3321 3352

3493 3495 3515 3522 3739

3766 3771 3835 3846 3902

3990 4132 4437 4633 4670

4675 4734 4749 4951 5176

5332 5501 5504 5520 5530

5545 5650 5731 5790 5815

5857 5881 6071 6276 6351

6412 6564 6661 6732 6797

6798 7071 7088 7150 7318

7333 7373 7385 7448 7522

7531 7549 7593 7699 7870

7942 7978 8006 8013 8025

8057 8159 8175 8213 8269

8330 8399 8472 8501 8523

8666 8834 8963 9084 9112

9199 9302 9313 9391 9463

9474 9569 9820 9939.