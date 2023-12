വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-748th DRAW held on:- 18/12/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WC 648063 (VAIKKOM)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 648063 WB 648063 WD 648063WE 648063WF 648063 WG 648063 WH 648063WJ 648063 WK 648063WL 648063 WM 648063

2nd Prize Rs :500000/- 1) WG 274641 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 322423 (THIRUR) 2) WB 448615 (CHITTUR) 3) WC 677172 (KASARAGOD) 4) WD 217676 (KOLLAM) 5) WE 132210 (VAIKKOM) 6) WF 835365 (ALAPPUZHA) 7) WG 856688 (KATTAPPANA) 8) WH 392866 (THIRUVANANTHAPURAM) 9) WJ 944013 (MANANTHAVADY) 10) WK 630157 (THRISSUR) 11) WL 792075 (KASARAGOD) 12) WM 366768 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 1562 1862 1918 1928 3291 3413 3627 4055 4418 4818 5277 5654 6034 6362 7318 8581 9108 9173

5th Prize-Rs :2000/- 0232 2057 4126 4224 4263 5667 5754 7664 7923 8477 6th Prize-Rs :1000/- 0543 0622 0818 1092 1431 1959 2231 2699 3469 3837 5871 6878 8544 8698

7th Prize-Rs :500/- 0050 0244 0545 0767 0928 0932 1108 1137 1257 1328 1388 1502 1765 1966 2100 2269 2270 2515 2979 3265 3323 3465 3536 3721 3820 3980 4008 4077 4114 4494 4939 4965 4997 5028 5197 5207 5416 5485 5529 5539 5920 5970 6030 6231 6278 6448 6451 6465 6569 6607 6679 6713 6903 7120 7218 7487 7519 7525 7567 7696 7983 8020 8125 8161 8343 8386 8478 8565 8613 8668 8809 8824 8959 8998 9023 9511 9539 9577 9774 9777 9790 9957

8th Prize-Rs :100/- 0018 0036 0044 0068 0096 0231 0303 0370 0422 0515 0945 1033 1211 1285 1346 1451 1517 1571 1656 1743 1835 2102 2140 2146 2159 2228 2245 2260 2312 2318 2338 2443 2545 2573 2575 2632 2694 2726 2754 2761 2812 2951 2960 3116 3153 3173 3206 3401 3453 3467 3542 3577 3593 3598 3663 3671 3686 3880 3961 4044 4180 4363 4481 4531 4558 4623 4759 4775 4958 4979 4989 4994 5068 5112 5285 5339 5372 5459 5505 5523 5545 5716 5822 6059 6198 6206 6637 6788 6815 7197 7202 7254 7400 7416 7432 7518 7551 7688 7795 7820 7826 7969 7998 8073 8164 8507 8532 8536 8538 8570 8638 8655 8691 8710 9139 9144 9220 9235 9356 9405 9463 9483 9535 9712 9752 9948

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.