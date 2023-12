ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) FH 605976 (ERNAKULAM)



Cons Prize-Rs :8000/- FA 605976 FB 605976 FC 605976 FD 605976 FE 605976

FF 605976 FG 605976 FJ 605976 FK 605976 FL 605976

FM 605976

2nd Prize Rs :1000000/-



1) FA 118462 (KASARAGOD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-



0246 0469 0767 1894 2000

2353 2370 2421 2665 3175

4280 4581 4733 6632 6998

7444 7517 7679 8219 8734

8851 9268 9850

4th Prize-Rs :2000/-



1030 4702 4913 5154 6277

6731 6958 8238 8414 8929

9279 9423

5th Prize-Rs :1000/-



0848 1125 1564 1605 1958

2356 3921 4578 4712 4817

5073 5116 5663 6208 6228

7535 7973 7991 8395 9153

9368 9720 9824 9875

6th Prize-Rs :500/-



0010 0039 0200 0296 0443

0543 0566 0578 0874 0921

0986 0994 1090 1217 1225

1288 1516 1544 1946 2170

2212 2330 2455 2459 2528

2550 2587 2600 2634 2674

2699 2895 2934 3033 3212

3263 3323 3400 3405 3711

4088 4347 4442 4513 4848

4984 4996 5071 5088 5162

5240 5268 5485 5660 5817

5844 5865 5889 6050 6104

6119 6141 6171 6221 6406

6525 6631 6635 6800 6814

6887 6966 6967 7083 7088

7128 7404 7501 7592 7755

7763 8045 8161 8243 8283

8430 8503 8610 8644 8690

9285 9286 9715 9816 9878

9934.

7th Prize-Rs :100/-



0023 0158 0159 0287 0320

0389 0408 0501 0531 0861

0907 0923 1170 1190 1278

1309 1366 1635 1849 1932

1956 2178 2213 2361 2383

2449 2463 2598 2771 2779

2913 2919 2925 2933 3027

3260 3305 3379 3422 3477

3599 3719 3982 4080 4091

4129 4275 4322 4346 4389

4410 4511 4790 4839 5196

5328 5337 5343 5397 5456

5479 5540 5731 5847 5898

5933 5954 6116 6195 6412

6421 6483 6532 6549 6646

6679 6766 6777 6799 6937

6953 6988 6989 7124 7163

7223 7265 7299 7300 7353

7386 7588 7631 7651 7727

7926 7957 7960 8044 8133

8445 8454 8457 8561 8566

8608 8867 8870 8871 8893

8897 8960 9028 9051 9065

9074 9250 9356 9377 9598

9671 9773 9781 9800 9883

9967.