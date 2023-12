കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PR 953828 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PN 953828 PO 953828 PP 953828 PS 953828 PT 953828

PU 953828 PV 953828 PW 953828 PX 953828 PY 953828

PZ 953828

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PW 398916 (KOZHIKKODE)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 892747 (MOOVATTUPUZHA)

2) PO 187981 (MALAPPURAM)

3) PP 417523 (KOTTAYAM)

4) PR 192533 (KOTTAYAM)

5) PS 809452 (THIRUVANANTHAPURAM)

6) PT 237944 (KOLLAM)

7) PU 778794 (KOTTAYAM)

8) PV 589778 (WAYANADU)

9) PW 764062 (THAMARASSERY)

10) PX 806099 (KOLLAM)

11) PY 493946 (KANHANGAD)

12) PZ 728766 (VADAKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0485 0857 1409 1666 2194

2766 3447 4171 4192 4713

4886 6102 6115 6149 6996

7241 7975 9488

5th Prize-Rs :1000/-

0202 1941 1963 2494 2559

2563 2596 2916 2937 3138

3198 3620 3884 3965 4322

4472 5178 5543 5586 5913

6216 6347 6614 6773 6988

7270 7465 7583 8003 8213

8466 8511 9471 9850

6th Prize-Rs :500/-

0158 0464 0468 0646 0702

0707 0709 0718 0770 0910

0940 0951 0974 0996 1102

1180 1589 1914 1931 1958

2276 2426 2522 2524 2572

2629 2642 2731 3011 3032

3043 3365 3499 3994 4024

4323 4347 4625 4634 4784

4867 5025 5069 5252 5259

5707 5949 6009 6035 6069

6464 6468 6516 6546 6671

6698 6924 7054 7439 7499

7559 7600 8206 8440 8542

8560 8770 8852 8861 8934

8951 9140 9224 9365 9377

9400 9583 9637 9657 9984

7th Prize-Rs :100/-

0183 0232 0250 0310 0335

0413 0418 0493 0606 0694

0763 0782 0826 0863 0872

1082 1120 1268 1419 1542

1548 1667 1782 1811 2200

2264 2341 2417 2578 2690

2822 2960 3024 3088 3153

3225 3227 3281 3329 3419

3436 3544 3594 3665 3784

3814 3943 4077 4118 4143

4179 4431 4438 4482 4489

4525 4607 4619 4624 4639

4651 4698 4797 4976 5137

5299 5336 5353 5360 5416

5629 5945 6086 6089 6315

6349 6374 6537 6585 6624

6654 6726 6772 6800 6833

6938 7013 7031 7033 7119

7167 7214 7224 7273 7301

7321 7457 7458 7620 7721

7784 7848 7862 7932 8145

8159 8219 8234 8367 8403

8817 9050 9259 9298 9334

9369 9370 9388 9653 9753

9758 9787 9825 9839 9904

9913