നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില



1st Prize Rs :7000000/- 1) NJ 704186 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- NA 704186 NB 704186 NC 704186 ND 704186 NE 704186

NF 704186 NG 704186 NH 704186 NK 704186 NL 704186 NM 704186

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NF 924511 (ADIMALY)



3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 382715 (ERNAKULAM)

2) NB 140773 (PALAKKAD)

3) NC 138700 (PALAKKAD)

4) ND 444846 (KOTTAYAM)

5) NE 418020 (KOLLAM)

6) NF 123265 (PAYYANUR)

7) NG 296095 (NEYYATTINKARA)

8) NH 725005 (PATTAMBI)

9) NJ 656885 (PAYYANUR)

10) NK 268033 (PATTAMBI)

11) NL 757611 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) NM 918585 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/-

0452 0792 1901 2299 2727

2853 3483 4118 4474 4550

5196 5659 6064 6222 7570

8925 8932 9731

5th Prize-Rs :1000/-

0138 0568 0861 1311 1335

1428 1542 2101 2175 2212

2287 3389 3449 3561 3635

4507 4577 4801 5094 5121

5466 5482 6322 6327 8017

8160 8215 8393 8409 8444

8674 9250 9458 9780 9872

9958

6th Prize-Rs :500/-



0014 0310 0323 0611 0645

1159 1330 1443 1505 1550

1620 2304 2308 2523 2528

2800 2903 3113 3165 3194

3215 3439 3613 3666 3891

3920 3921 3997 4091 4104

4156 4237 4560 4591 4599

4645 4914 4936 4940 5030

5290 5619 5778 5860 6003

6058 6115 6191 6217 6259

6443 6473 6577 6927 6945

7094 7152 7239 7267 7407

7796 7847 7915 8025 8093

8150 8404 8515 8530 8637

9029 9498 9545 9592 9662

9792 9806 9970 9989

7th Prize-Rs :100/-



0062 0080 0173 0300 0408

0427 0546 0573 0589 0591

0665 0755 0777 0937 0966

0973 0993 1073 1076 1137

1170 1266 1409 1436 1454

1629 1638 1674 1778 1867

2013 2056 2113 2144 2314

2406 2512 2558 2620 2667

2720 2732 2856 2956 2993

3018 3028 3053 3276 3499

3523 3654 3766 3888 3889

3905 3952 3970 4100 4216

4263 4290 4703 5431 5621

5696 5715 6113 6188 6317

6374 6590 6618 6649 6702

6795 6797 6802 6817 7008

7091 7143 7145 7160 7215

7305 7334 7435 7457 7458

7519 7551 7648 7675 7824

7838 7911 7919 8078 8252

8279 8352 8572 8639 8722

8805 8810 8843 8909 8948

9018 9023 9308 9331 9412

9415 9502 9566 9709 9754

9916 9966.