കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KR 674793 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/- KN 674793 KO 674793 KP 674793 KS 674793 KT 674793

KU 674793 KV 674793 KW 674793 KX 674793 KY 674793

KZ 674793

2nd Prize Rs :500000/-

1) KT 127704 (VAIKKOM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 209007 (KOLLAM)

2) KO 993141 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) KP 838887 (ALAPPUZHA)

4) KR 992032 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) KS 864175 (CHERTHALA)

6) KT 139525 (KATTAPPANA)

7) KU 109638 (NEYYATTINKARA)

8) KV 394029 (KOLLAM)

9) KW 224047 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) KX 843898 (VADAKARA)

11) KY 449585 (IRINJALAKUDA)

12) KZ 977120 (PAYYANUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0838 0872 1189 2352 2464

2635 2814 3121 3356 3800

4430 6210 6909 7269 7575

8904 8937 9659

5th Prize-Rs :2000/-

0866 2420 2573 4234 4295

4671 6030 6535 7320 8661

6th Prize-Rs :1000/-

0292 0308 0664 1136 1140

1476 2950 3207 5647 6755

7207 7359 8310 8853

7th Prize-Rs :500/-

0019 0104 0282 0368 0549

0615 0666 0778 0878 1178

1183 1211 1263 1383 1567

1608 1622 1931 1936 1997

2005 2060 2165 2413 2524

2537 2546 2616 2650 2678

2768 2969 3204 3241 3455

3475 3599 4148 4367 5025

5139 5423 5545 5741 5750

6150 6206 6383 6592 7008

7089 7097 7162 7186 7228

7268 7388 7559 7583 7642

7660 7788 7965 8032 8113

8135 8221 8280 8343 8365

8382 8403 8512 8576 8676

8901 9228 9361 9536 9769

8th Prize-Rs :100/-

0085 0088 0234 0374 0382

0403 0469 0476 0497 0551

0564 0652 0653 0775 0859

0888 0895 0955 1232 1239

1252 1350 1359 1440 1479

1548 1630 1697 1737 1825

1867 1883 1928 2104 2266

2325 2566 2757 2772 2961

2986 3052 3169 3221 3312

3414 3421 3536 3600 3652

3816 3846 4185 4271 4316

4449 4469 4496 4738 4753

4811 4864 4885 4917 4918

4928 5135 5158 5165 5171

5224 5259 5355 5416 5462

5479 5630 5671 5788 5938

6028 6179 6234 6335 6367

6429 6516 6776 6784 6829

7011 7071 7150 7242 7261

7298 7449 7579 7607 7726

7748 7752 7953 8085 8103

8223 8267 8279 8418 8555

8560 8645 8729 8754 8780

9097 9169 9214 9234 9272

9645 9738 9772 9850.