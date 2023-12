സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SA 725817 (KOLLAM)



Cons Prize-Rs :8000/- SB 725817 SC 725817 SD 725817 SE 725817 SF 725817

SG 725817 SH 725817 SJ 725817 SK 725817 SL 725817

SM 725817

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SB 439061 (KOTTAYAM)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-



0219 0552 1369 1483 1645

1797 1902 3606 3865 5716

5820 6499 6846 7625 8368

8441 9281 9291.

4th Prize-Rs :2000/-



1825 2152 2604 3199 3514

3841 3956 6017 7222 9629

5th Prize-Rs :1000/-



0671 1022 1172 1326 1769

2398 2410 2428 2842 3657

4136 4445 5055 5298 7260

8113 8906 9442 9969 9973

6th Prize-Rs :500/-



0044 0066 0467 0896 0953

0994 1267 1415 1589 1696

2049 2289 2593 3045 3112

3173 3364 3453 3547 3723

3735 3983 4061 4545 4752

5017 5131 5216 5619 5692

5840 6277 6527 6644 6841

7064 7292 7307 7610 7691

7735 8050 8143 8188 8223

8346 8468 8766 9304 9445

9477 9702.

7th Prize-Rs :200/-



0010 0185 0655 0740 1147

1470 1714 1804 2096 2323

2484 2688 2691 2820 2886

2990 3054 3056 3113 3238

3381 4108 4193 4316 4601

4720 4896 5028 5053 5528

5537 6343 6497 7442 7945

8094 8497 8899 8903 9010

9596 9673 9721 9802 9918

8th Prize-Rs :100/-

0017 0047 0205 0222 0233

0421 0491 0575 0587 0644

0759 0848 0881 0893 0933

1067 1105 1327 1354 1371

1406 1559 1614 1640 1810

1906 1916 2029 2089 2162

2230 2256 2273 2297 2350

2376 2473 2616 2624 2673

2823 2824 2833 2864 2908

2940 2994 3198 3344 3440

3578 3620 3695 3734 3895

4149 4241 4368 4398 4443

4515 4701 4936 5092 5132

5273 5497 5777 5907 6110

6222 6255 6350 6424 6445

6465 6491 6534 6670 6749

6766 6794 6867 6929 6939

7043 7080 7191 7212 7252

7308 7479 7839 7907 8065

8111 8258 8389 8395 8400

8455 8467 8503 8541 8545

8568 8665 8715 8743 8787

8881 8913 8990 9085 9173

9303 9318 9455 9471 9606

9617 9731 9787 9816 9939

9988.