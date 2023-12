ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) FX 492775 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/- FN 492775 FO 492775 FP 492775 FR 492775 FS 492775

FT 492775 FU 492775 FV 492775 FW 492775 FY 492775

FZ 492775

2nd Prize Rs :1000000/-



1) FO 295110 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0109 1462 1941 2125 3132



3374 3394 4492 5680 5702

6352 6527 6647 6722 6746

6892 7498 7676 7736 8031

8467 9033 9707

4th Prize-Rs :2000/- 1479 1595 2881 3798 4017



4435 5474 6307 7997 8121

8344 8585

5th Prize-Rs :1000/-



0091 0430 0533 0855 1763

2767 2840 3889 4029 5432

5441 5645 6207 6820 6904

7063 7370 7390 7750 7853

8326 9226 9619 9771

6th Prize-Rs :500/-



0034 0117 0283 0327 0513

0646 0920 0929 1114 1147

1366 1610 1700 1960 2073

2274 2286 2321 2327 2353

2409 2415 2553 2635 2743

2792 3039 3085 3373 3436

3577 3761 4228 4240 4286

4290 4472 4595 4631 4704

4846 4899 4971 5003 5580

5727 5739 5930 6052 6194

6249 6294 6323 6390 6402

6416 6462 6561 6610 6625

6891 6929 7224 7447 7565

7629 7641 7722 7922 7985

8117 8198 8213 8229 8391

8522 8656 8696 8698 8745

8906 8954 9074 9093 9100

9208 9310 9468 9594 9626

9733 9763 9892 9925 9954

9966.

7th Prize-Rs :100/-



0040 0079 0080 0174 0187

0303 0400 0422 0512 0524

0525 0604 0799 0811 0817

0874 0986 1027 1051 1229

1234 1322 1339 1413 1421

1426 1432 1523 1529 1574

1680 2093 2113 2170 2193

2366 2424 2526 2551 2588

2640 2880 2956 3205 3253

3275 3321 3484 3525 3541

3616 3836 3905 3931 3941

3967 4068 4191 4244 4516

4571 4603 4782 4880 4956

5096 5125 5203 5312 5369

5487 5560 5582 5663 5801

5814 6245 6274 6318 6541

6707 6807 6815 6912 6946

7092 7099 7157 7205 7209

7261 7299 7465 7614 7618

7906 7917 8070 8092 8308

8397 8626 8658 8722 8770

8788 8790 8819 8857 8873

8951 8970 8992 9091 9139

9210 9480 9599 9611 9713

9745 9782 9794 9800 9887

9895.